Fíni zdolali Nórov 4:1

A-skupina:



Nórsko – Fínsko 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)



Góly: 39. Krogdahl (Johannesen) – 7. Kapanen (Kaski), 18. Hyry (Kaski, Innala), 21. Hyry (Jääskä, Innala), 31. Kapanen (Oksanen). Rozhodcovia: Ch. Holm (Švéd.), HRONSKÝ (SR) – Hynek (ČR), Lundgren (Švéd.), vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 16.127 divákov.



Nórsko: Arntzen – Johannesen, Solberg, Engebraten, Krogdahl, Hansen, Kasastul, Hurröd – Thoresen, Trettenes, E. Östrem Salsten – Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen – Brandsegg-Nygard, Vesterheim, Steen – Martinsen, H. Östrem Salsten, Rönnild



Fínsko: Säteri – Lehtonen, Määttä, Kaski, Vittäsmaki, Saarijärvi, Riikola, Mattila – Puustinen, Helenius, Granlund – Puljujärvi, Kapanen, Oksanen – Jääskä, Hyry, Innala – Pakarinen, Björninen, Mäenalanen – Jormakka

hlasy aktérov (zdroj: IIHF, JOJ):



Oliver Kapanen, útočník Fínska, v zápase dva góly: "Bol to ťažký zápas, Nóri majú kvalitný tím. My máme však tiež rýchlych a dobrých hráčov a dokázali sme vyhrať. Cítim sa sebavedomo, hrá sa mi dobre a mám aj šťastie. Zajtra si oddýchneme a potom sa už budeme pripravovať na ďalší duel."



Patrick Thoresen, kapitán Nórska: "Na začiatku sme dostali dva góly, a potom sa nám hralo ťažko proti Fínom. Ak chceme vyhrať a získať nejaké body, nemôžeme toľkokrát inkasovať."





tabuľka A-skupiny:



1. Fínsko 3 2 0 1 0 12:2 7



2. Kanada 2 2 0 0 0 9:3 6



3. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 11:7 6



4. Česko 2 1 1 0 0 7:3 5



----------------------------------



5. Dánsko 2 1 0 0 1 6:6 3



6. Rakúsko 2 0 0 0 2 6:11 0



7. Nórsko 3 0 0 0 3 6:15 0



----------------------------------



8. V. Británia 2 0 0 0 2 2:12 0



Praha 12. mája (TASR) - Hokejisti Fínska zvíťazili v pondelkovom zápase A-skupiny MS v Česku nad Nórskom 4:1. "Suomi" potvrdili v Prahe rolu favorita, kontrolovali hru počas celého stretnutia a v treťom zápase dosiahli druhý triumf. Útočníci Arttu Hyry a Oliver Kapanen zaznamenali zhodne po dva góly.Nóri sa o necelých 24 hodín neskôr stretnú s Dánskom, Fíni si dva dni oddýchnu a vo štvrtok o 16.20 h nastúpia proti Rakúsku.Nóri nastúpili bez svojej najväčšej hviezdy Zuccarella. Ich severský súper začal od úvodu vo vysokom tempe. Fíni ešte prvú presilovku nevyužili, ale v druhej sa už presadil Kapanen. Postupne si šance vypracovalo aj Nórsko, no Säteri podržal svoj tím. V 18. minúte "Suomi" zvýšili na 2:0, keď strelu Kaskiho tečoval Hyry. V závere prvej časti Kasastul nepríjemne narazil do mantinelu, na ľade zostalo veľa krvi a rozhodcovia sa rozhodli, že zvyšných 59 sekúnd sa dohrá po prestávke. Hyry v úvode druhej tretiny svojím druhým presným zásahom v stretnutí upravil na trojgólový rozdiel. V polovici duelu urobil veľkú chybu brankár Arntzen a Kapanen to využil. Nóri skórovali v závere druhej časti, Johannesen vysunul Krogdahla, ktorý prekonal Säteriho. Fíni mohli ešte svoj náskok zveľadiť, ale Arntzen viackrát neinkasoval.