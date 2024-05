Francúzi porazili Poliakov 4:2

B-skupina:



Poľsko - Francúzsko 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)



Góly: 37. Pas (Zygmunt, Walega), 38. Fraszko (Wronka) - 9. Addamo (S. Treille, Gallet), 12. Addamo (Auvitu, K. Bozon), 25. Da Costa (Chakiachvili), 28. Bellemare (Da Costa, Auvitu). Rozhodcovia: Fraňo (ČR), Brander – Nikulainen (obaja Fín.), Fuchs (Švaj.), vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 6797 divákov.



Poľsko: Murray (27. Fučík) – Kolusz, Wanacki, Wajda, Kruczek, Gorny, Bryk, Kostek, Dronia – Wronka, Zygmunt, Pasiut – Walega, Macias, Dziubinski – Fraszko, Pas, Lyszczarczyk – Komorski, Michalski, Urbanowicz



Francúzsko: Ylönen – Gallet, Auvitu, Cantagallo, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Thiry – Da Costa, Bellemare, K. Bozon – Boudon, Simonsen, Rech – Bertrand, Claireaux, Perret – Treille, Dair, T. Bozon



tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 3 3 0 0 0 16:4 9



2. Lotyšsko 3 1 2 0 0 10:6 7



3. SLOVENSKO 3 1 1 0 1 15:12 5



4. USA 3 1 0 1 1 12:11 4



--------------------------------



5. Francúzsko 3 1 0 1 1 7:8 4



6. Kazachstan 3 1 0 0 2 5:9 3



7. Nemecko 3 1 0 0 2 8:16 3



--------------------------------



8. Poľsko 3 0 0 1 2 7:14 1

Ostrava 14. mája (TASR) - Hokejisti Francúzska zvíťazili vo svojom treťom zápase v B-skupine na MS v Ostrave nad Poľskom 4:2 a urobili dôležitý krok v boji o udržanie sa v elitnej kategórii.Už po prvej dvadsaťminútovke si zverenci Philippa Bozona vytvorili dvojgólový náskok, neskôr viedli aj 4:0 a hoci Poliaci v druhej časti znížili na 2:4, vyrovnať už nedokázali. Pre Francúzov ide o cenné body po priamom súboji tímov, ktoré v doterajšom priebehu MS ešte nezvíťazili.Poliaci nastúpia na ďalší duel v stredu 15. mája od 20.20 proti Slovensku, Francúzi budú hrať po dni voľna vo štvrtok v rovnakom čase s USA.Francúzi mali ideálny štart a ofenzívnu aktivitu premietli aj do zmeny skóre. V 9. minúte Addamo backhendom prekvapil Murraya a rovnaký hráč o päť minút tečoval strelu Auvitua - 0:2. Poliaci nedokázali v prvej časti zaskočiť obranu súpera a nepomohli im ani dve presilovky v závere. Francúzi naložili so svojou prvou početnou výhodou ideálne a Da Costa z nej v 25. minúte zvýšil na 3:0. Od 27. minúty mali Francúzi druhú presilovku, pred ktorou sa do poľskej bránky postavil Fučík namiesto Murrayho, no inkasoval už po 99 sekundách, keď nestačil na teč Bellemarea - 0:4. Poliaci sa však nevzdali a stovky fanúšikov v publiku ožili po góle Pasa v 37. minúte, ktorý zblízka prekonal Ylönena - 1:4. O necelé dve minúty sa do úniku dostal Fraszko a vrátil Poliakov do zápasu - 2:4. Záverenčná tretina bola najmä o vyčkávaní na chybu súpera a tímy si dávali pozor na defenzívu. Vyložených šancí bolo minimum a Francúzi si už dvojgólový náskok postrážili./vyslaní redaktori TASR wr hm/