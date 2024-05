Američania zdolali Poliakov 4:1

B-skupina:



Poľsko - USA 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)



Góly: 47. Pasiut (Wronka, Kolusz) - 31. Kesselring (Tkachuk, Vlasic), 40. Tkachuk (Pinto, Sanderson), 42. Caufield (Tkachuk), 50. Caufield (Tkachuk, Pinto). Rozhodcovia: Brander (Fín.), Ch. Holm (Švéd.) – Durmis (SR), Ondráček (ČR), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 8935 divákov.



Poľsko: Murray - Kolusz, Wanacki, Kruczek, Wajda, Dronia, Górny, Bryk, Kostek - Fraszko, Pasiut, Wronka - Michalski, Dziubinski, Urbanowicz - Macias, Pas, Zygmunt - Krežolek, Walega, Lyszczarczyk



USA: Augustine - Jones, Werenski, Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring - Boldy, Nelson, Gaudreau - Caufield, Pinto, Tkachuk - Zegras, Hayes, Farabee - Brindley, Kunin, Eyssimont



tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:5 12



2. USA 5 3 0 1 1 21:12 10



3. Nemecko 5 3 0 0 2 24:19 9



4. SLOVENSKO 4 2 1 0 1 19:12 8



---------------------------------



5. Lotyšsko 4 1 2 0 1 11:14 7



6. Francúzsko 4 1 0 1 2 7:13 4



7. Kazachstan 5 1 0 0 4 8:20 3



---------------------------------



8. Poľsko 5 0 0 1 4 8:22 1



Ostrava 17. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili nad Poľskom 4:1 v piatkovom zápase "slovenskej" B-skupiny MS v Ostrave. Nováčik elitnej kategórie dlho vzdoroval favoritovi, ktorý otvoril skóre až v polovici zápasu. V stretnutí najvýraznejšie zažiaril americký kapitán Brady Tkachuk, ktorý sa bilanciou 1+3 podieľal na všetkých góloch svojho tímu. Jedným z čiarových rozhodcov bol Slovák Oto Durmis.Američania nastúpia na svoj predposledný zápas v základnej skupine v nedeľu od 16.20 h proti Kazachstanu, Poliaci budú hrať v sobotu o 16.20 h s Nemeckom.Poliaci vstúpili do zápasu nebojácne a v prvej tretine hrali s Američanmi vyrovnanú partiu. V 3. minúte sa nakrátko radovali z gólu Wronku, no Američanom vyšla trénerská výzva na ofsajd. Poliaci si v prvej tretine trikrát zahrali presilovku, ale nedokázali prekvapiť súpera. Veľkou oporou Poliakov bol brankár Murray, ktorý zmaril viacero sľubných príležitostí súpera a najväčší potlesk zožal v druhej tretine po efektnom zákroku lapačkou po strele Nelsona. Zámorský tím v druhej časti zvýšil aktivitu, súpera v nej prestrieľal 25:5 a prevahu potvrdil aj gólmi. V 31. minúte zakončil Kesselring prečíslenie troch proti dvom a v závere druhej časti Tkachuk dotlačil puk do bránky - 0:2. Aj tretia tretina bola o prevahe USA. V jej úvode si prvý gól na MS pripísal Caufield - 3:0. V 47. minúte Pasiut strelou spomedzi kruhov zmazal čisté konto brankára Augustinea. Posledné slovo mal Caufield, ktorý v 50. minúte zakončil situáciu po chybnej rozohrávke Murrayho./vyslaní redaktori TASR hm wr/