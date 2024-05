Slovenskí hokejisti sú po MS na 8. priečke, o rok proti Kanade i USA

Rebríček IIHF po MS 2024:



1. Kanada, 2. Fínsko, 3. Česko, 4. Švajčiarsko, 5. USA, 6. Švédsko, 7. Nemecko, 8. SLOVENSKO, 9. Lotyšsko, 10. Dánsko, 11. Nórsko, 12. Rakúsko, 13. Francúzsko, 14. Kazachstan, ... 17. Maďarsko 18. Slovinsko







predbežné zloženie základných skupín MS 2025 podľa renkingu IIHF:



A-skupina: Kanada, Švajčiarsko, USA, SLOVENSKO, Lotyšsko Rakúsko, Francúzsko, Slovinsko



Praha 26. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti by sa na MS 2025 (9.- 25. mája) mali v základnej skupine stretnúť s tímami Kanady, USA či Švajčiarska. Rozhodlo o tom konečné poradie tímov na MS 2024 a ich postavenie v rankingu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Z jeho podoby vznikne zloženie základných skupín, no Švédsko i Dánsko ešte z pozície organizátorov siahnu k zmenám s cieľom umiestniť domáci tím do švédskeho Štokholmu, resp. dánskeho Herningu.Podľa predbežného zloženia skupín sú totiž Švédi aj Dáni v totožnej skupine, takže je prakticky isté, že jeden týchto tímov sa presunie do druhej skupiny. Tímy si môžu vymeniť pozíciu iba s krajinami, ktoré sú ich tabuľkoví susedia v rankingu IIHF. Švédi by si mohli pozíciu vymeniť s USA, prípadne Dáni s Lotyšskom. Slováci figurujú v rebríčku na ôsmej pozícii.