Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Grman, Koch, Golian, Gajdoš - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Lantoši, Čacho, Regenda - Daňo, Sukeľ, Kudrna - Takáč



USA: Lyon - S. Jones, Werenski, Petry, Sanderson, Kesselring, A. Vlasic, M. Kessel, L. Hughes - Boldy, Pinto, Gaudreau - Caufield, Zegras, B. Tkachuk - Leonard, W. Smith, Farabee - Kunin, Hayes, Eyssimont

Bratislava 7. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpili v utorok na svoj záverečný prípravný zápas pred MS proti USA v bránke so Samuelom Hlavajom. V pozícii náhradníka bol pripravený Matej Tomek. Tréner Craig Ramsay poslal do hry osem obrancov, v zostave nefiguroval Rayen Petrovický. Slovensko prehrávalo s USA 1:2 po 1. tretine.Góly: 19. Slafkovský (Fehérváry, Hrivík) - 7. Farabee (Leonard, Smith), 10. Boldy (Gaudreau, Werenski)Prvýkrát v záverečnej príprave nastúpili obrancovia Martin Fehérváry, Peter Čerešňák, František Gajdoš a Patrik Koch a aj útočníci Viliam Čacho, Marko Daňo, Libor Hudáček a Juraj Slafkovský, ktorého tréneri zaradili do prvého útoku k Marekovi Hrivíkovi a Petrovi Cehlárikovi. V pozícii trinásteho útočníka bol Samuel Takáč.Pre Američanov to bol jediný prípravný zápas pred šampionátom. Mužstvá Slovenska a USA sa stretnú aj v základnej skupine MS, ich duel je na programe v pondelok 13. mája o 16.20 SELČ.