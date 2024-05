Dáni zdolali Britov 4:3

A-skupina:



Veľká Británia - Dánsko 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)



Góly: 6. Kirk (Curran, Ruopp), 11. Neilson (Mosey, Lake), 39. Halbert (Lachowicz, Perlini) – 7. Aagaard (Mölgaard, Olesen), 9. Bruggisser (Olesen, Wejse), 22. Aagaard (Olesen, Mölgaard), 53. Wejse (Blichfeld, Bruggisser). Rozhodcovia: Björk (Švéd.), MacFarlane – Briganti (obaja USA), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 7:6, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 16.277 divákov.



V. Británia: Whistle – O'Connor, Phillips, Batch, Mosey, Tetlow, Halbert, Ruopp, Richardson – Kirk, Perlini, Curran – Lake, Neilson, Dowd– Norris, Lachowicz, Betteridge – Shudra, Davies, Duggan



Dánsko: Dichow – Lassen, M. Lauridsen, Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Larsen, Koch – True, Russell, Blichfeld – Aagaard, Mölgaard, Olesen – From, Wejse, Scheel – Andersen, Poulsen, Schultz – Andersen



tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 4 3 1 0 0 20:10 11



2. Švajčiarsko 4 3 1 0 0 16:8 11



3. Česko 4 2 1 1 0 15:9 9



4. Fínsko 4 2 0 1 1 14:5 7



-----------------------------------------



5. Dánsko 5 2 0 0 3 14:18 6



6. Rakúsko 4 1 0 1 2 15:20 4



7. Nórsko 5 1 0 0 4 9:19 3



-----------------------------------------



8. V. Británia 4 0 0 0 4 5:19 0

Praha 17. mája (TASR) - Hokejisti Dánska si na prebiehajúcich MS pripísali na konto druhé víťazstvo. V piatkovom dueli A-skupiny zdolali v Prahe tím Veľkej Británie 4:3. O ich triumfe vo vyrovnanom súboji rozhodol osem minút pred koncom tretej tretiny Christian Wejse v presilovke. Dva góly víťazov zaznamenal Mikkel Aagaard, tri asistencie Nick Olesen. Dáni sú so šiestimi bodmi na piatej priečke neúplnej tabuľky, Briti sú po štyroch dueloch bez bodu poslední.Veľká Británia najbližšie nastúpi v sobotu o 20.20 h proti domácemu Česku, Dáni si o osem hodín skôr zmerajú sily so Švajčiarskom.Už v prvej tretine padli štyri góly, po dva na oboch stranách. Kirk poslal Britov do vedenia v 6. minúte, na jeho zásah však v priebehu ďalších troch minút odpovedali Aagaard a Bruggisser. Ostrovania vyrovnali v polovici prvej časti, keď Neilson korčuľou tečoval puk za chrbát brankára Dichowa. Vo vyrovnanom dueli poslal Aagaard v prostrednej tretine Dánov do náskoku svojím druhým gólom v zápase, no 86 sekúnd pred druhou prestávkou vyrovnal Halbert. Severania rozhodli o zisku troch bodov necelých osem minút pred treťou sirénou v presilovej hre - osamotený Wejse tečoval pred bránkou strieľanú prihrávku Blichfelda z ľavého kruhu. Briti nedokázali vydolovať aspoň bod ani vo vyše dvojminútovej hre bez brankára v závere duelu.