Českí hokejisti vyhrali nad Maďarskom presvedčivo 6:1

B-skupina MS:



Česko - Maďarsko 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)



Góly: 18. Pastrňák (Červenka, Sedlák), 20. Flek (Voženílek), 30. Kodýtek (Hronek, Voženílek), 44. Pastrňák (Krejčík), 47. Beránek (Zadina, Krejčík), 48. Sedlák (Červenka, Pastrňák) - 36. Mihalik (Vincze, Ortenszky). Rozhodcovia: Brander (Fín.), STANO (SR) - Beresford (V.Brit.), Briganti (USA), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2939 divákov.



Česko: Vladař - Hronek, Krejčík, Gazda, Hájek, D. Špaček, Pyrochta, Ticháček - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Nečas, M. Špaček, Zadina - Flek, Voženílek, Lauko - Stránský, Kodýtek, Beránek



Maďarsko: Vay - Nilsson, M. Horváth, Szathmáry, Garát, Ortenszky, Szabó, Hadobás, Tornayi - Galló, Hári, Erdély - Terbócs, Szongoth, Horváth - Laskawy, Papp, Ambrus - Vincze, Németh, Mihalik

tabuľka:



1. Česko 4 3 1 0 0 20:8 11



2. Švajčiarsko 4 3 0 1 0 17:8 10



3. Nemecko 4 3 0 0 1 16:9 9



4. USA 4 2 1 0 1 17:8 8



--------------------------------



5. Dánsko 4 1 0 0 3 9:18 3



6. Maďarsko 4 1 0 0 3 6:20 3



7. Kazachstan 4 1 0 0 3 6:14 3



--------------------------------



8. Nórsko 4 0 0 1 3 9:15 1

Herning 15. mája (TASR) - Českí hokejisti vyhrali vo štvrtkovom stretnutí B-skupiny MS v Herningu nad Maďarskom presvedčivo 6:1 a s 11 bodmi sú na čele tabuľky. Dvoma gólmi a asistenciou prispel k triumfu David Pastrňák. Bol to historicky prvý vzájomný zápas Česka s Maďarskom na MS. Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Peter Stano.Česi nastúpia na ďalší zápas v sobotu o 16.20 h proti Kazachstanu, Maďari budú hrať v piatok o 16.20 s domácim Dánskom.Obhajcovia zlatých medailí mali od úvodu zápasu herne navrch. V prvej tretine dovolili súperovi iba jednu strelu na bránku a svoju prevahu potvrdili gólmi Pastrňáka a Fleka krátko pred prestávkou. Po nej boli naďalej aktívnejší Česi, ktorých náskok zvýšil v polovici zápasu Kodýtek. Mihalik síce obral brankára Vladařa o čisté konto, no Čechov to nevyviedlo z rytmu. Tromi gólmi v záverečnej časti prikrášlili výsledok a slávili suverénne víťazstvo.