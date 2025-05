Dánsko prehralo s USA 0:5

B-skupina MS:



Dánsko - USA 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)



Góly: 18. Gauthier (Kesselring), 24. Cooley (Garland, Thompson), 29. Beniers (Peeke, Lohrei), 50. Lohrei (Kesselring, Nazar), 57. Beniers (Gauthier, Smith). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Kaukokari (Fín.) - DURMIS (SR), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 10.500 divákov.



Dánsko: Dichow - Jensen Aabo, Bruggisser, M. Lauridsen, Lassen, Nicholas Jensen, Koch, O. Lauridsen - Nicklas Jensen, Russell, Olesen - Blichfeld, Mölgaard, Aagaard - From, Wejse, Meyer - Bau, True, Poulsen



USA: Daccord - LaCombe, Skjei, Peeke, Vlasic, Kesselring, Buium, Lohrei - Thompson, Cooley, Keller - Smith, Beniers, Gauthier - Garland, Nazar, O'Connor - Doan, McCarron, Eyssimont - Howard



tabuľka:



1. USA 1 1 0 0 0 5:0 3



2. Česko 1 0 1 0 0 5:4 2



3. Švajčiarsko 1 0 0 1 0 4:5 1



4. Dánsko 1 0 0 0 1 0:5 0



-------------------------------



. Kazachstan 0 0 0 0 0 0:0 0



. Maďarsko 0 0 0 0 0 0:0 0



. Nemecko 0 0 0 0 0 0:0 0



. Nórsko 0 0 0 0 0 0:0 0



Herning 9. mája (TASR) - Americkí hokejisti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase B-skupiny majstrovstiev sveta v dánskom Herningu. V piatkovom stretnutí zdolali bez väčších problémov domáci výber 5:0. Dva góly strelil útočník Seattlu Matty Beniers. Duel spolurozhodoval aj Slovák Oto Durmis.Američania nastúpia najbližšie v nedeľu o 12.20 h proti Maďarom, Dánov čaká už v sobotu vo večernom termíne duel so Švajčiarmi.Domáci hrali s favoritmi v prvej tretine vyrovnaný zápas a chvíľami mali aj navrch. USA hrali hneď v úvode presilovku, ale veľa v nej nevymysleli a rovnako dopadla aj početná výhoda domácich od 11. minúty. Američania udreli v závere tretiny, keď sa dvakrát dostali do úniku. Nazar proti Dichowovi neuspel, ale Gauthier v 18. minúte už áno - 0:1. V druhej tretine už dominovali favorizovaní zámorskí hokejisti, na strely ju vyhrali 21:8 a na góly 2:0. Vyšla im v poradí druhá presilovka, keď po skrumáži zostal puk za bránkou a Cooley ho od brankára poslal do siete. V 29. minúte pridal tretí zásah so šťastným odrazom od korčule Beniers. Američania v ďalších minútach bez problémov kontrolovali zápas a v 50. minúte pridali štvrtý gól, o ktorý sa postaral obranca Lohrei. Ďalšie šance mali Eyssimont, Cooley i Smith, no domácich podržal brankár Dichow. V 57. minúte však upravil na konečných 5:0 svojím druhým gólom Beniers.