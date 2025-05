Fínsko zvíťazilo nad Slovinskom presvedčivo 9:1

A-skupina MS:



Fínsko - Slovinsko 9:1 (3:0, 4:1, 2:0)



Góly: 3. Lehtonen (Erholtz, Pesonen), 8. Lehtonen (Teräväinen, Saarijärvi), 12. Saarijärvi (Hämeenaho, Puistola), 27. Tolvanen (Teräväinen, Lammikko), 29. Hämeenaho (Merelä, Pärssinen), 36. Tolvanen (Teräväinen, Saarijärvi), 40. Tolvanen (Teräväinen, Leppänen), 43. Matinpalo (Teräväinen), 53. Tolvanen (Teräväinen, Salo) - 24. Mašič (Mahkovec, Drozg). Rozhodcovia: Frandsen (Dán.), Hribik (ČR) - Lundgren (Švéd.), Zunde (Lot.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 3875 divákov.



Fínsko: Saros - Saarijärvi, Lehtonen, Matinpalo, Leppänen, Seppälä, Salo, Rissanen - Teräväinen, Lammikko, Tolvanen - Hämeenaho, Pärssinen, Puistola - Merelä, Ruohomaa, Oksanen - Erholtz, Björninen, Pesonen



Slovinsko: Pintarič (29. Horák) - Gregorc, Podlipnik, Mašič, Magovac, Čosič, Štebih, Beričič, Goličič - Sabolič, Török, Kapel - Drozg, Simšič, Mahkovec - Langus, Sitar, Žeželj - Jezovšek, Macuh, Sodja

tabuľka:



1. Švédsko 4 4 0 0 0 17:3 12



2. Kanada 3 3 0 0 0 16:1 9



3. Fínsko 4 2 1 0 1 13:7 8



4. SLOVENSKO 4 2 0 1 1 7:10 7



-------------------------------



5. Lotyšsko 4 2 0 0 2 10:16 6



6. Rakúsko 3 0 1 0 2 6:8 2



7. Francúzsko 4 0 0 1 3 5:15 1



-------------------------------



8. Slovinsko 4 0 0 0 4 4:18 0

Štokholm 15. mája (TASR) - Hokejisti Fínska zvíťazili vo štvrtkovom zápase A-skupiny MS v Štokholme nad Slovinskom presvedčivo 9:1. Po očakávanom triumfe sa v tabuľke dostali pred Slovákov, ktorí priebežne figurujú na 4. mieste. Štyrmi gólmi sa na triumfe podieľal Eeli Tolvanen, Teuvo Teräväinen nazbieral šesť asistencií. Slovinci nebodovali ani vo štvrtom stretnutí a sú bez bodu na poslednom mieste tabuľky.Fíni nastúpia na ďalší zápas v sobotu o 12.20 SELČ proti Lotyšsku, Slovinci budú hrať už v piatok o 20.20 proti domácim Švédom.Fíni vykročili za „povinným“ víťazstvom už v úvode zápasu, keď si zásluhou obrancov Lehtonena a Saarijärviho vypracovali trojgólový náskok. Slovinci znížili v 24. minúte a nakrátko sa herne dostali do zápasu, no Fíni ich schladili štyrmi gólmi ešte do druhej prestávky. Favorit mal duel celý čas pod kontrolou. Tolvanen svojím štvrtým gólom v zápase zvýšil v 53. minúte už na 9:1, diváci sa prvej desiatky na turnaji napokon nedočkali.