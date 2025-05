Kanada zdolala Rakúsko 5:1

A-skupina MS:



Kanada - Rakúsko 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)



Góly: 22. MacKinnon (Montour, Horvat), 34. MacKinnon (Montour, Danault), 49. Konecny (Cuylle, Dobson), 52. Cuylle (Konecny, Montour), 59. Crosby (Horvat, MacKinnon) – 12. Rohrer (Lebler, Baumgartner). Rozhodcovia: M. Holm (Švéd.), MacFarlane – Gustafson (obaja USA), Ankerstjerne (Dán.), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5259 divákov.



Kanada: Fleury - Spurgeon, Sanheim, Dobson, Weegar, Montour, Matheson, Evans - Cuylle, MacKinnon, Horvat - Konecny, Crosby, Celebrini - Johnson, Fantilli, O´Reilly - Hayton, Danault, Schenn



Rakúsko: Vorauer - Wolf, Unterweger, Nickl, Heinrich, Maier, Biber, Schnetzer, Stapelfeld - Schneider, Kasper, Zwerger - Rohrer, Baumgartner, Lebler - Huber, Haudum, Thaler - Kraus, Achermann, Kainz

tabuľka:



1. Kanada 4 4 0 0 0 21:2 12



2. Švédsko 4 4 0 0 0 17:3 12



3. Fínsko 4 2 1 0 1 16:7 8



4. SLOVENSKO 4 2 0 1 1 7:10 7



-------------------------------



5. Lotyšsko 4 2 0 0 2 10:16 6



6. Rakúsko 4 0 1 0 3 7:13 2



7. Francúzsko 4 0 0 1 3 5:15 1



-------------------------------



8. Slovinsko 4 0 0 0 4 4:21 0

Štokholm 15. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili vo štvrtkovom súboji A-skupiny MS v Štokholme nad Rakúskom 5:1. Po prvej tretine prehrávali 0:1, no v ďalšom priebehu potvrdili pozíciu favorita. Po štyroch odohratých zápasoch sú s plným počtom bodov na čele skupiny o skóre pred Švédskom, Rakúsko má dva body za triumf nad Slovenskom (3:2 sn).Kanaďania budú v sobotu o 20.20 SELČ najbližším súperom Slovenska, Rakúšania nastúpia na ďalší duel v piatok o 16.20, keď sa stretnú s Francúzskom.Favorizovaní Kanaďania prestrieľali Rakúšanov v prvej tretine 23:4, no prehrávali po nej 0:1. V 12. minúte sa o to postaral Rohrer, ktorý z protiútoku prekonal Fleuryho. V druhej časti bola hra vyrovnanejšia, no paradoxne v nej Kanaďania otočili skóre. MacKinnon najskôr využil presilovku a neskôr skóroval aj počas signalizovaného vylúčenia - 2:1. Tretia tretina opäť herne patrila Kanaďanom, ktorí definitívne zlomili odpor Rakúska gólom Konecného v 49. minúte. Súpera v zápase prestrieľali 52:16.