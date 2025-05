Nemcov posilní Stützle, dostal od Ottawy povolenie štartovať na MS

Herning 9. mája (TASR) - Nemeckú hokejovú reprezentáciu posilní na prebiehajúcich MS útočník Tim Stützle. Dvadsaťtriročný center dostal v piatok povolenie štartovať na šampionáte od svojho zámorského klubu Ottawa Senators.



Hoci Ottawa vypadla z play off NHL už pred týždňom, keď v 1. kole nestačila na Toronto (2:4 na zápasy), Stützle musel niekoľko dní čakať, či ho kanadský klub pustí na MS. „Tešíme sa, že sa k nám pripojí hráč Timových kvalít. Svoje silné stránky ukázal aj v tejto sezóne NHL,“ uviedol podľa agentúry DPA tréner nemeckej reprezentácie Harold Kreis. Stützle bude národnému mužstvu ešte chýbať v úvodných dvoch dueloch v B-skupine v dánskom Herningu proti Maďarsku a Kazachstanu, stihnúť by mal až tretí súboj v utorok proti Nórsku.



Stützle odohral v tomto ročníku za Ottawu všetkých 82 zápasov v základnej časti NHL, v ktorých zaznamenal 79 bodov za 24 gólov a 55 asistencií. V šiestich dueloch play off pridal päť bodov (2+3).