Po Česku skončil Belányi, Šatan: Brankárska trojica je jasná

Ostrava 25. apríla (TASR) - V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie nastala po dvojzápase v Ostrave - Porube s Čechmi len jediná a očakávaná zmena. Brankára Filipa Belányiho nahradí už avizovaná posila zo zámoria Samuel Hlavaj. Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan to uviedol po druhom stretnutí s úradujúcimi majstrami sveta. Zároveň potvrdil, že žiadne ďalšie zmeny neplánujú robiť počas víkendu.



„Brankárska trojica je jasná - Rybár, Húska a Hlavaj. Myslím si, že je na tréneroch a na ich výkonoch, kto si zoberie pozíciu jednotky alebo dvojky. Všetci traja sú kvalitní brankári a môže to byť hociktorý z nich. Zatiaľ žiadne zmeny okrem brankárskej nebudeme robiť počas víkendu. Tím sa zíde v zložení, v ktorom je teraz a doplní ho Adam Sýkora. Potom uvidíme, ako dopadnú finálové série u nás a v českej extralige a či nejakí hráči budú voľní,“ uviedol Šatan.



Šéf zväzu sa vyjadril aj k absencii viacerých starších hráčov: „Je to zvláštna situácia. Väčšina z nich si ťahala nejaké zranenia - Hrívik, Cehlárik, Hudáček. Jeden kvalitný útok, ktorý nám určite chýba v zostave. Nebudeme však rozprávať o hráčoch, ktorí tu nie sú. Chceme sa venovať tým, ktorí tu sú. Tí mladí týmto pádom dostanú možno príležitosť ísť na MS a budú mať možnosť ukázať, čo v nich je a presvedčiť trénerov, že si zaslúžia tú nomináciu.“ Podľa neho budú pozerať pri doplnení tímu aj na skúsenosti: „Uvidíme, keď skončia tieto finálové série, že ako by sme mohli doplniť tím. Ale určite budeme pozerať aj na tento aspekt. Myslím si, že tie dôležité rozhodnutia sa budú robiť budúci týždeň.“



Šatan sa vyjadril aj k dvojzápasu s Českom. Slováci nestačili vo štvrtok na súpera hladko 0:4, ale v piatok výkon zlepšili a bola z toho tesná prehra 1:2. „Súper potvrdil svoju kvalitu. Myslím si, že dnešný výkon bol oveľa lepší. Určite tam bolo zlepšenie v hre 5 na 5. Samozrejme, ešte disciplína v tomto zápase je niečo, čo potrebuje zlepšenie do ďalších duelov, aby sme hrali viac v rovnovážnom stave.“



Slovákov viedol na začiatku prípravy Vladimír Országh, ktorý povedie reprezentáciu v pozícii hlavného trénera aj na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku. Taktovku prebral po Craigovi Ramsaym, ktorému zdravotný stav po zápale pľúc neumožňuje účasť na šampionáte. Podľa Šatana sa však napriek zmene kouča nezmenil herný systém: „Myslím si, že to sme boli dohodnutí. Ani by to nebolo asi vhodné na poslednú chvíľu meniť. Potrebujeme trochu viac kreativity vpredu a vytvoriť si viac šancí. V tomto druhom stretnutí nám trošku ušla disciplína. Verím, že budúci týždeň sa budú tie detaily vylaďovať postupne tak, aby bolo mužstvo maximálne pripravené v prvom zápase na šampionáte.“





