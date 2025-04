Slováci doplatili na efektivitu. Žiak: Každá maličkosť sa trestá

Piešťany 16. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia sa v druhom týždni záverečného bloku prípravy na MS prezentovala zlepšeným výkonom. Po prehrách vo Švajčiarsku však v úvodnom stretnutí Kaufland Challenge v Piešťanoch neudržal slovenský výber dvojgólové vedenie a Nemecku podľahol 2:3. Slováci doplatili najmä na efektivitu a práve tá je podľa obrancu Adama Žiaka kľúčová na medzinárodnej úrovni.



Domáci mali aktívny vstup do zápasu, strelecky sa presadili v závere úvodnej tretiny. Po góloch Andreja Kukuču a Róberta Lantošiho sa zdalo, že Slováci sa vrátia späť na víťaznú vlnu. Na začiatku prostrednej časti hry mali ďalšie príležitosti odskočiť na rozdiel troch gólov a zavrieť zápas. Tie však nevyužili a súper trestal z efektivity. „Chýbalo lepšie zakončenie, ale tak to jednoducho je. My sme tie góly nedali, keď sme ich mohli dať. Na druhej strane sme urobili zbytočné chyby. Ak góly nedáme, potom nemôžeme chybovať. Aj preto sme prehrali zápas,“ uviedol hlavný tréner Vladimír Országh.



Za kľúčový faktor tretej prehry za sebou vnímali neefektívnosť aj hráči. „Na medzinárodnom fóre treba premieňať šance, každá maličkosť sa trestá, my sme dnes pykali za to, že sme nedokázali premieňať šance, čiže to musíme zmeniť,“ skonštatoval Žiak. Komplexne však Slováci vyzerali na ľade lepšie, mali lepší pohyb, v prvej polovici stretnutia im fungoval forček. „Už od prvého striedania bolo vidno, že chalani sú nabudení. Ukázali sme si nejaké veci, kde nás tlačila topánka, tie sme zlepšili. Určite sme boli omnoho lepší ako vo Švajčiarsku. Chceme sa od toho odraziť a pokračovať vo štvrtok,“ povedal Országh.



Medzi najviditeľnejších hráčov v slovenskom výbere patril útočník elitnej formácie Róbert Lantoši. Dvadsaťdeväťročný krídelník má za sebou druhú 40-bodovú sezónu v českej extralige. V reprezentácii hrá s Matejom Kašlíkom, svojím budúcim klubovým spoluhráčom z Českých Budějovíc, kam sa Lantoši presunie z Liberca. Pozíciu jedného z lídrov ofenzívy cíti aj Lantoši: „Snažím sa odviesť čo najlepšiu robotu na ľade, aby som tímu nejakým spôsobom pomohol.“



Slováci prestrieľali súpera v prvých dvoch tretinách v pomere 22:8. V treťom dejstve bol strelecky aktívnejší nemecký výber (9:4) a poľavenie v aktivite vyvrcholilo dvoma gólmi Alexandra Ehla, ktorý dokonal obrat hostí iba 84 sekúnd pred záverečnou sirénou využitím presilovej hry. „Mali sme niekoľko šancí v prvej tretine, ktoré sme mali využiť. Treba ich využívať, pretože nás to vie potrestať, aj nás to potrestalo. Nemyslím si, že sme dali Nemcom toľko šancí, aby mohli vyhrať, ale zvládli ho,“ poznamenal Lantoši. Uvedomuje si, že lekcia z efektivity je pred svetovým šampionátom cennou lekciou pre mladší výber: „Niekedy dokážete vyhrať na deväť striel 2:1 a to je presne to, čo potrebujeme. Nebudeme dávať na MS v zápasoch 7 gólov a vyhrávať 7:6. Potrebujeme zápasy ´urvať´.“



Druhý duel podujatia proti rovnakému súperovi bol na programe vo štvrtok od 18.00 h v Piešťanoch.