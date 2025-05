Slováci v hre o štvrťfinále, Országh: Dôležité pre sebavedomie

Štokholm 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti zvládli mimoriadne dôležitý duel proti Francúzsku a po víťazstve 2:1 zvýšili svoje šance na postup štvrťfinále 88. majstrovstiev sveta vo Švédsku a Dánsku. Slovákom opäť nevyšla prvá tretina, v ktorej mali slabší pohyb, podobne ako proti Rakúsku však zapli v ďalšom priebehu.Proti geografickému susedovi to stačilo iba na zmazanie dvojgólového manka a následnú prehru po predĺžení (2:3). Proti francúzskemu výberu bolo kľúčové, že sa ujali vedenia zásluhou Martina Chromiaka. Francúzi síce reagovali vyrovnávajúcim gólom Louisa Boudona, no zverenci trénera Vladimíra Országha si išli za plným bodovým ziskom. Ten im zariadil v 50. minúte strelou od modrej čiary obranca Mislav Rosandič.uviedol šéf slovenskej striedačky Országh.Štyridsaťsedemročný kormidelník urobil po nemastnej neslanej prvej časti hry zmeny v zostave. Opäť dal dokopy útočné trio Chromiak, Dalibor Dvorský a Samuel Honzek. Práve prvý menovaný predviedol to, čo slovenskému výberu chýbalo - priamočiarosť. Po dobrej kombinácii v útočnom pásme sa natlačil pred brankára Antoinea Kellera a na dvakrát ho posediačky prekonal.Hlavný tréner kritizoval po zápase s Rakúskom najmä vstup do zápasu, ktorý potrebovali Slováci zlepšiť. To sa nepodarilo, keďže tím vedený v stretnutí ako domáci, mal po prvej tretine iba šesť striel na bránku, čo bol rovnaký počet ako proti Rakúsku.uvedomoval si Országh.Slovenskej striedačke odľahlo hneď v druhej minúte duelu. Francúzi išli do vedenia zásluhou Tima Bozona, situácii však predchádzal ofsajd. Slováci druhýkrát na turnaji uspeli s trénerskou výzvou. Kredit opäť patril videoanalytikovi Igorovi Andrejkovičovi.povedal Országh. Tentoraz im uľahčil situáciu aj režisér kocky v miestnej Avicii Aréne, ktorý premietol prienik do útočného pásma v spomalenom a detailnom zábere, čo sa takmer nikdy nevidí.ozrejmil slovenský kouč.Slováci majú pred sebou dva dni bez zápasu. Najbližšie sa stretnú v sobotu večer od 20.20 h s favorizovanou Kanadou. Celá výprava tak zažije prvý deň bez hokejový povinností.uzavrel Országh./vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/