Štokholm zatiaľ hokejom nežije, proti je aj počasie

Štokholm 9. mája (TASR) - V deň zápasu slovenských hokejistov na MS vo Švédsku sa Štokholm ponoril do šedej farby. Od piatkového rána v metropole na severe Európy pršalo a teplomer ukazoval sedem stupňov Celzia. Aj to možno zapríčinilo, že fanzóna zívala prázdnotou aj počas prvého zápasu Fínska s Rakúskom.



Pred halou Globen, ktorá je od roku 2021 pomenovaná podľa jedného z najvýznamnejších švédskych hudobníkov Aviciiho, bolo od obeda málo fanúšikov. Táto štvrť znázorňuje najväčší model slnečnej sústavy na svete, kde postavenie slnka symbolizuje práve Avicii aréna. Ale slnko sa od rána neukázalo.



Len pomaly sa k hale trúsili fanúšikovia v žlto-modrých dresoch, Švédi sa chytali na večerný zápas proti Slovensku. Nie však do fanzóny, ktorá je mimochodom dostatočne veľká a ponúka rôzne aktivity, ale viac fanúšikov sedelo v priľahlých krčmách a podnikoch. Medzi nimi bolo aj viacero Slovákov, ktorí využili nadchádzajúci víkend na výlet.



Viacero vecí je však na pohľad nedotiahnutých, vo štvrtok večer sa dalo v Štokholme natrafiť na minimum informácií o najväčšej hokejovej akcii roka. Ani počas dňa, a to ani v okolí haly, neboli k videniu bannery či plagáty oznamujúce túto udalosť. Pred prvým zápasom sa však už viacerí rozhýbali, reštaurácia pred zastávkou električky pozývala na švédske špeciality každého zo zúčastnených krajín. A nechýbala ani pozvánka v slovenčine.



S pribúdajúcimi dňami sa má počasie zlepšiť a má byť aj viac slnka. A s ním by malo byť celé mesto aj viac hokejovejšie.







/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Šimon Šuník/