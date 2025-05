Hokejisti Švajčiarska si poradili s Nemeckom 5:1

B-skupina MS:



Švajčiarsko - Nemecko 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)



Góly: 25. Riat (Jäger, Marti), 26. Andrighetto (Siegenthaler, Malgin), 34. Andrighetto (Fiala, Malgin), 35. Andrighetto (Kukan, Malgin), 49. Andrighetto (Kukan, Malgin) - 59. Michaelis (Müller, Kahun). Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Vikman (Fín.) - DURMIS (SR), Hynek (ČR), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 5391 divákov.



Švajčiarsko: Genoni - Kukan, Siegenthaler, Glauser, Moser, Fora, Marti, Berni - Moy, Hischier, Fiala - Meier, Malgin, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak - Bertschy, Schmid, Baechler - Ambühl



Nemecko: Niederberger - Seider, Müller, Wagner, Geibel, Szuber, Kälble, Mik - Schütz, Stachowiak, Kahun - Michaelis, Stützle, Ehliz - Pföderl, Samanski, Tiffels - Ehl, Hager, Kastner



hlasy po zápase /zdroj: IIHF/:



Andres Ambühl, útočník Švajčiarska: „Nevidel som často, aby niekto strelil štyri góly v zápase MS. Je to niečo veľkolepé. Tešíme sa z toho spolu s ním (s Andrighettom).“



Jonas Siegenthaler, obranca Švajčiarska: „Vždy je to špeciálny zápas, sme susedné krajiny. Je to derby. Takéto zápasy sú vždy trochu vyhrotené. Patria k tým, v ktorých obzvlášť chcete zvíťaziť.“



Frederik Tiffels, útočník Nemecka: „Švajčiari hrali naozaj dobre. My sme chvíľami nehrali na našej zvyčajnej úrovni a oni nás za to trestali. Musíme sa vrátiť k našej hre."

tabuľka:



1. Švajčiarsko 4 3 0 1 0 17:8 10



2. Nemecko 4 3 0 0 1 16:9 9



3. USA 4 2 1 0 1 17:8 8



4. Česko 3 2 1 0 0 14:7 8



----------------------------------



5. Dánsko 4 1 0 0 3 9:18 3



6. Maďarsko 3 1 0 0 2 5:14 3



7. Kazachstan 4 1 0 0 3 6:14 3



----------------------------------



8. Nórsko 4 0 0 1 3 9:15 1

Herning 15. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska si vo štvrtkovom zápase B-skupiny MS v dánskom Herningu poradili s Nemeckom 5:1. Štyrmi gólmi sa na víťazstve podieľal útočník Sven Andrighetto, pri všetkých mu asistoval Denis Malgin. Švajčiari poskočili na čelo tabuľky, Nemci sú priebežne druhí. Jedným z čiarových rozhodcov duelu bol Slovák Oto Durmis.Reprezentanti Švajčiarska nastúpia na ďalší duel v piatok o 20.20 SELČ proti Nórsku, Nemci budú hrať v sobotu o 12.20 s USA.Po bezgólovej prvej tretine prevzali iniciatívu Švajčiari. V rozpätí od 25. do 35. minúty strelili štyri góly, čistý hetrik dosiahol Andrighetto, a to ešte medzitým neplatil zásah Foru po trénerskej výzve. Švajčiari mali duel pod kontrolou, v 49. minúte pridal Andrighetto svoj štvrtý zásah. Črtajúce sa čisté konto však Helvéti nedosiahli, Michaelis prekonal brankára Genoniho v 59. minúte v presilovke a skorigoval na konečných 1:5.