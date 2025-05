Američania zvíťazili nad Nórmi 6:5

B-skupina MS:



USA - Nórsko 6:5 pp (4:1, 1:2, 0:2 - 1:0)



Góly: 5. Gauthier (Pinto, Smith), 8. Keller (LaCombe, Kesselring), 13. Thompson, 18. McCarron (O'Connor, Howard), 23. Thompson (Keller, Werenski), 65. Thompson (Cooley, Keller) - 10. Solberg (Berglund, Brandsegg-Nygaard), 27. Solberg (Martinsen), 33. Ronnild, 52. Steen, 59. Solberg (Brandsegg-Nygaard, Martinsen). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Ofner (Rak.) - Hautamäki (Fín.), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 3149 divákov.



USA: Swayman - Werenski, Skjei, Peeke, Vlasic, Kesselring, LaCombe, Lohrei - Garland, Cooley, Keller - Nazar, Beniers, Thompson - Smith, Pinto, Gauthier - Doan, McCarron, O'Connor - Howard



Nórsko: Normann - Engebraten, Lilleberg, Krogdahl, Myhre, Hansen, Solberg, Danielsen - Ronnild, Edvardsen, Elvsveen - Brandsegg-Nygard, Vikinstad, Martinsen - Olsen, Versterheim, Steen - E. Salsten, Ostrem Salsten, Berglund - Johnsen



Herning 14. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili v stredajšom dueli B-skupiny MS v dánskom Herningu nad Nórmi 6:5 až po predĺžení a s ôsmimi bodmi sa posunuli priebežne na druhé miesto. Američania viedli na začiatku druhej tretiny 5:1, ale štvorgólový náskok premárnili. Napokon sa museli uspokojiť s dvojbodovým ziskom, keď v predĺžení rozhodol útočník Buffala Tage Thompson, ktorý tak zavŕšil hetrik. V drese Nórska strelil tri góly Stian Solberg.Američania po dvoch dňoch voľna nastúpia v sobotu o 12.20 h proti Nemecku. Nóri vydreli prvý bod na šampionáte, ale po štyroch prehrách už nemajú reálnu šancu na postup do štvrťfinále a budú sa sústrediť na záchranárske práce. Najbližšie sa v piatok o 20.20 stretnú so Švajčiarmi.Američania už aj s hviezdnym obrancom Werenským a popremiešanou zostavou začali zostra a v 8. minúte si vybudovali dvojgólový náskok zásluhou Gauthiera a Kellera. Nóri dokázali znížiť v presilovke, ale to favorita nevyviedlo z miery, po ďalších dvoch zásahoch odskočil na rozdiel dvoch gólov. USA naďalej dominovali, na 5:1 zvýšil svojím druhým gólom v zápase Thompson. Severania však nemienili rezignovať. V druhej tretine sa viac osmelili smerom dopredu a pred Swaymanom začalo byť rušno. V presilovke o dvoch hráčov sa presadil opäť strelou zápästím z kruhu na buly Solberg a na 3:5 znížil Ronnild. Potom zazvonili na oboch stranách žŕdky a LaCombe rozvlnil sieť, ale len bočnú. Nóri sa nevzdávali, v 52. minúte skóroval zo samostatného úniku Steen. USA si laxnosťou koledovali o ďalší gól a ten aj prišiel. Nóri v závere odvolali brankára a v power play vyrovnal strelou spoza kruhov Solberg, ktorý tak zavŕšil hetrik. Zápas dospel až do predĺženia, v ktorom rozhodol o víťazstve USA v presilovke strelou z prvej Thompson, ktorý rovnako skompletizoval hetrik.