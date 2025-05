Veľkolepý otvárací ceremoniál bol poctou hudobníkovi Aviciimu

Štokholm 9. mája (TASR) - Otvárací ceremoniál 88. majstrovstiev sveta v hokeji bol veľkolepou poctou zosnulému hudobníkovi Aviciimu. Pred úvodným duelom štokholmskej A-skupiny medzi Slovenskom a Švédskom na štadióne pomenovanom po hviezdnom DJ-ovi priniesli rôzni hudobníci prierez kariérou známeho Švéda.



Ešte pred ceremoniálom si vzali slovo prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardiff a šéf švédskeho hokeja Anders Larsson. Následne sa hala premenila na hokejové, respektíve hudobné divadlo. Postupne sa vystriedali viacerí interpreti so skladbami od Tima Berglinga, ako znie občianske meno Švéda, ktorý zomrel vo veku 28 rokov v apríli 2018. Sprievod speváckym vystúpeniam robilo zoskupenie huslistov.



Mimoriadne štýlový štadión, ktorý oficiálne otvorili v roku 1989, nesie meno po Aviciim od roku 2021. Na jeho počesť zazneli mnohé známe hity ako Levels, Wake Me Up, Hey Brother či The Nights, ktorými si získal srdce miliónov ľudí po celom svete. „IIHF je hrdá, že ikonický umelec Avicii bude reprezentovať tieto MS. Je to pre našu organizáciu veľká česť vyzdvihnúť hudbu génia, ktorý zanechal nezmazateľnú stopu v histórii elektronickej hudby,“ povedal pre oficiálny portál IIHF pred štartom turnaja Matti Nurminen, generálny riaditeľ IIHF.



Všetko vyvrcholilo prezentáciou jednotlivých krajín, ktoré štartujú na šampionáte hranom v Štokholme a dánskom Herningu. Najväčšie ovácie pochopiteľne zožal nástup domácej švédskej vlajky. Zahanbiť sa nenechala ani početná skupiny fanúšikov Slovenska. Naopak, piskot a bučanie sprevádzal príchod vlajky Fínska - odvekého rivala „troch koruniek“.







/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Šimon Šuník/