Hokej-MS20: Slováci zdolali Lotyšsko 3:2 až po samostatných nájazdoch

MS20 v Edmontone - A-skupina:



SLOVENSKO - Lotyšsko 3:2 pp a sn (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 18. Sýkora (Demek, Nátny), 30. Dvorský (Nemec, Faith), rozh. nájazd Kašlík - 10. Ločmelis (Lavinš, Bergmanis), 33. Fenenko (Bergmanis, Andersons). Rozhodovali: Bloski (Kan.), Fernandez (USA) - Cattaneo (Švaj.), Huseby (Kan.), vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 489 divákov.



SR: Latkóczy - Kmec, Petrovický, Štrbák, Nátny, Groch, Stripai, Žabka - Kašlík, Petrovský, Myklucha - Jedlička, Demek, Sýkora - Nemec, Dvorský, Faith - Mišiak, Repčík, Honzek



Lotyšsko: Bruveris - Fenenko, Bergmanis, Simanovičs, Brants, Ozolinš, Hodass, Goršanovs - Silkalns, Ravinskis, Veinbergs - Ločmelis, Lapinskis, Vilmanis - Lavinš, Dukurs, Gavars - Vitolinš, Andersons, Darzinš - Purmalis



Slovenský hokejista Matej Kašlík sa teší po strelení víťazného gólu v samostatných nájazdoch v zápase základnej A-skupiny Slovensko - Lotyšsko na MS hráčov do 20 rokov v kanadskom Edmontone v piatok 12. augusta 2022. Slováci vyhrali 3:2 po samostatných nájazdoch. Foto: TASR/AP

Hlasy po zápase /zdroj: www.hockeyslovakia.sk, iihf.com/:



Ivan Feneš, tréner SR 20: "Absolvovali sme nesmierne náročný zápas, sme radi, že sme ho zvládli. Hoci až po nájazdoch, ale každé víťazstvo sa ráta na tomto turnaji. Verím, že nás na ňom naštartuje k lepšiemu výsledku."



Matej Kašlík, autor víťazného gólu v nájazdoch: "Bol to piaty nájazd, niekto by v ňom nechcel vymýšľať a šiel by na istotu. Ja som však vedel, čo chcem urobiť. Mám to dobre nacvičené. Veril som si, mal som sebavedomie. Veľmi ma teší, že som tímu pomohol vyhrať zápas spolu so Šimonom Latkóczym, ktorý chytil posledný lotyšský pokus."



Šimon Latkóczy, brankár SR, v zápase 23 úspešných zákrokov: "Tieto zápasy sú najnáročnejšie. Hráme o postup do play off a každý tím dá do toho maximum. Som hrozne rád, že sme to zvládli. Emócie, ktoré sme mali po zápase, v nás zostanú ešte dlho. Pre takéto víťazstvá hráme hokej."



Niks Fenenko, autor druhého gólu Lotyšska: "Myslím si, že sme odohrali skutočne dobrú druhú tretinu, s pukom na našich hokejkách. Musíme byť však viac koncentrovaní, viac hladní po góloch. V zápasoch proti Kanade a Fínsku sme neboli dostatočne sebavedomí. Teraz si už viac veríme a dovolíme si viac s pukom, čo nám dodáva sebavedomie."







tabuľka:



1. Kanada 2 2 0 0 0 16:3 6



2. Fínsko 2 1 1 0 0 10:4 5



3. Česko 2 1 0 1 0 8:8 4



4. SLOVENSKO 3 0 1 0 2 8:18 2



-------------------------------



5. Lotyšsko 3 0 0 1 2 5:14 1



Edmonton 13. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili vo svojom treťom zápase na MS v kanadskom Edmontone nad Lotyšskom 3:2 po samostatných nájazdoch. Zverenci trénera Ivana Feneša však ešte nemajú istotu postupu do štvrťfinále, pred posledným kolom základnej A-skupiny majú na konte len o bod viac ako ich súperi. V ňom sa stretnú s Fínskom, Lotyši nastúpia proti Česku.Do štvrťfinále postúpia najlepšie štyri tímy z každej skupiny, pre posledné sa turnaj skončí, keďže tento rok sa z najvyššej kategórie nevypadáva.Zápas o postup do štvrťfinále nepriniesol v úvodných minútach veľa vzruchu na ľade a ani jedna strana si nevypracovala väčšie šance. V 9. minúte však išiel na trestnú Štrbák a Lotyši dokázali presilovku využiť, keď sa presadil z dorážky Ločmelis. V druhej polovici prvej tretiny boli aktívnejší Slováci, Demek trafil žŕdku a aj pokus Dvorského pri presilovke skončil len na bránkovej konštrukcii. V 18. minúte sa už Fenešovi zverenci presadili. Sýkora prešiel cez dvoch hráčov, vymenil si puk s Demekom a zblízka vyrovnal.Aj v druhom dejstve pokračoval vyrovnaný zápas, i keď Slováci boli vpredu aktívnejší. V 26. minúte sa ocitol pred Bruverisom Mišiak, ale blafák mu nevyšiel. Lotyšský brankár vychytal aj pokus Mykluchu pri presilovke, no v 30. minúte už nestačil na dorážku Dvorského - 2:1. O dve minúty však bol opäť stav nerozhodný. Fenenko si potiahol puk po ľavej strane a strelou z uhla prekvapil Latkóczyho. V závere druhej tretiny mohol poslať Lotyšov opäť do vedenia Andersons, ale Latkóczy predviedol výborný zákrok.V tretej tretine pokračoval bojovný hokej s minimom vyložených šancí. Oba tímy sa sústredili na obranu a snažili sa nespraviť chybu. Slováci v závere ubránili presilovku súpera a tak duel pokračoval v predĺžení. V ňom mali viac šancí, ale Bruverisa neprekonali. Duel rozhodli až nájazdy, v ktorých sa presadili Faith a Kašlík a na lotyšskej strane len Dukurs.