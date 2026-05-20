Česko zvíťazilo nad Talianskom 3:1
Česi nastúpia na ďalší zápas po dvoch dňoch voľna v sobotu 23. mája od 16.20 h proti Slovensku. Talianov čaká v piatok od 20.20 h súboj so Švédskom.
Autor TASR,aktualizované
Fribourg 20. mája (TASR) - Hokejisti Česka zvíťazili nad Talianskom 3:1 v stredajšom zápase základnej B-skupiny na MS vo Fribourgu. Takmer počas celého zápasu herne dominovali, súpera výrazne prestrieľali (58:15), no prevahu potvrdili gólmi až v tretej tretine. V nej otočili tromi gólmi skóre z 0:1.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Česko - Taliansko 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Góly: 46. Alscher (Ticháček, Blümel), 52. Flek (Tomášek, Hronek), 60. Kubalík (Tomášek) - 10. Saracino (Frycklund). Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Tscherrig (Švajč.) - Davidonis (Lot.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 4517 divákov.
Česko: Pavlát – Galvas, Hronek, Kempný, Cibulka, Ticháček, Alscher, Hájek, Ščotka – Červenka, Sedlák, Blümel – Voženílek, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut – Beránek, Černoch, Chmelař
Taliansko: Clara – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Gios, Buono, Nitz – De Luca, Bradley, Mantinger – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Purdeller – DiGiacinto, Misley, de Luca
hlasy (IIHF):
Lukáš Sedlák, útočník Česka: „Bolo to podobné ako zápas so Slovinskom, ktorý sme prehrali (2:3 pp, pozn.). Dnes sme mali takmer 60 striel a veľa šancí, no neskórovali sme. Musíme ich lepšie zakončovať. Ich brankár zachytal výborne, no je to o nás. Zahodili sme príliš veľa šancí. Niekedy sme prihrávali namiesto toho, aby sme strieľali. Našli sme však spôsob ako skórovať a zvíťaziť, to je hlavné.“
Peter Spornberger, obranca Talianska: „Všetci môžeme byť na seba hrdí, ale je nešťastné, že sme z tohto zápasu nezískali žiadne body. Ešte v tretej tretine sme viedli a náš brankár chytal naozaj výborne. To je to, čo potrebujete na takomto turnaji. Vieme, že tieto tímy sú na vyššej úrovni ako my, takže musíme tvrdo brániť. To sme robili a každý bojoval zo srdca.“
tabuľka
1. Česko 4 3 0 1 0 13:8 10
2. Kanada 3 3 0 0 4 16:4 9
3. Slovensko 3 2 1 0 0 11:6 8
4. Nórsko 3 2 0 0 1 9:2 6
------------------------------
5. Švédsko 3 1 0 0 2 12:11 3
6. Slovinsko 3 0 1 1 1 7:11 3
7. Dánsko 3 0 0 0 3 4:15 0
------------------------------
8. Taliansko 4 0 0 0 4 2:17 0
