Streda 20. máj 2026
Česko zvíťazilo nad Talianskom 3:1

Na snímke Lukáš Sedlák (druhý zľava) z Česka a brankár Damian Clara z Talianska počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v stredu 20. mája 2026. Foto: TASR/AP

Česi nastúpia na ďalší zápas po dvoch dňoch voľna v sobotu 23. mája od 16.20 h proti Slovensku. Talianov čaká v piatok od 20.20 h súboj so Švédskom.

Fribourg 20. mája (TASR) - Hokejisti Česka zvíťazili nad Talianskom 3:1 v stredajšom zápase základnej B-skupiny na MS vo Fribourgu. Takmer počas celého zápasu herne dominovali, súpera výrazne prestrieľali (58:15), no prevahu potvrdili gólmi až v tretej tretine. V nej otočili tromi gólmi skóre z 0:1.

MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:

Česko - Taliansko 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Góly: 46. Alscher (Ticháček, Blümel), 52. Flek (Tomášek, Hronek), 60. Kubalík (Tomášek) - 10. Saracino (Frycklund). Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Tscherrig (Švajč.) - Davidonis (Lot.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 4517 divákov.



Česko: Pavlát – Galvas, Hronek, Kempný, Cibulka, Ticháček, Alscher, Hájek, Ščotka – Červenka, Sedlák, Blümel – Voženílek, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut – Beránek, Černoch, Chmelař

Taliansko: Clara – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Gios, Buono, Nitz – De Luca, Bradley, Mantinger – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Purdeller – DiGiacinto, Misley, de Luca


hlasy (IIHF):

Lukáš Sedlák, útočník Česka: „Bolo to podobné ako zápas so Slovinskom, ktorý sme prehrali (2:3 pp, pozn.). Dnes sme mali takmer 60 striel a veľa šancí, no neskórovali sme. Musíme ich lepšie zakončovať. Ich brankár zachytal výborne, no je to o nás. Zahodili sme príliš veľa šancí. Niekedy sme prihrávali namiesto toho, aby sme strieľali. Našli sme však spôsob ako skórovať a zvíťaziť, to je hlavné.“

Peter Spornberger, obranca Talianska: „Všetci môžeme byť na seba hrdí, ale je nešťastné, že sme z tohto zápasu nezískali žiadne body. Ešte v tretej tretine sme viedli a náš brankár chytal naozaj výborne. To je to, čo potrebujete na takomto turnaji. Vieme, že tieto tímy sú na vyššej úrovni ako my, takže musíme tvrdo brániť. To sme robili a každý bojoval zo srdca.“



tabuľka

1. Česko 4 3 0 1 0 13:8 10

2. Kanada 3 3 0 0 4 16:4 9

3. Slovensko 3 2 1 0 0 11:6 8

4. Nórsko 3 2 0 0 1 9:2 6

------------------------------

5. Švédsko 3 1 0 0 2 12:11 3

6. Slovinsko 3 0 1 1 1 7:11 3

7. Dánsko 3 0 0 0 3 4:15 0

------------------------------

8. Taliansko 4 0 0 0 4 2:17 0




/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
