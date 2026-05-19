Rakúsko zdolalo Lotyšsko 3:1
Zürich 19. mája (TASR) - Rakúski hokejisti zvíťazili aj vo svojom treťom zápase v A-skupine MS. V utorok zdolali v Zürichu Lotyšsko 3:1, udržali si stopercentnú bilanciu a zvýšili šance na postup do štvrťfinále. Lotyši prestrieľali súpera 26:14, ale toho podržal brankár Atte Tolvanen.
Rakúšania, ktorí si držia s 9 bodmi tretie miesto, odohrajú ďalší zápas v stredu, keď o 16.20 h vyzvú domácich Švajčiarov. Pobaltský tím má v tabuľke naďalej tri body a vo štvrtok bude čeliť Fínom (16.20).
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Lotyšsko - Rakúsko 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Góly: 41. Balcers (Smirnovs, Šmits) - 28. Harnisch (Stapelfeldt), 45. Nissner (Schneider, Rohrer), 60. Rohrer (Nickl). Rozhodcovia: Burzminski (Kan.), Wannerstedt (Nór.) - Beresford (V.Brit.), Rey (USA), vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 8677 divákov.
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibuskis, Šmits, Freibergs, Andžans, Mamčics, Bindulis, Zile, Tumanovs – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Andersons, Batna, Dzierkals – Murnieks, Egle, Krastenbergs – Lapinskis, Buncis, Skrastinš
Rakúsko: Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Nissner, Zwerger – Thaler, Rohrer, P. Huber – Schwinger, M. Huber, Rebernig – Harnisch, Wallner, Kolarik
V úvodnej tretine mali oba tímy silné pasáže, v ktorých mohli otvoriť skóre. Šance Rakúska nepremenili P. Huber a Schneider, na opačnej strane opečiatkoval konštrukciu bránky Tumanovs a v druhej časti nevyužil nájazd ani Krastenbergs. Rakúšania sa ujali vedenia v 28. minúte zásluhou Harnischa. Súper odpovedal zvýšenou aktivitou, ktorá priniesla ovocie na začiatku tretej tretiny, keď vyrovnal Balcers. V 45. minúte Rakúsko opäť viedlo, po zakončení Nissnera v presilovke prepadol puk cez Gudevskisa a video potvrdilo, že prešiel za čiaru - 1:2. Lotyši zvýšili početnosť streľby a vypracovali si tlak, ale súpera podržal viacerými zákrokmi spoľahlivý Tolvanen. V samom závere spečatil víťazstvo do prázdnej bránky Rohrer.
tabuľka A-skupiny:
1. Fínsko 3 3 0 0 0 13:4 9
. Švajčiarsko 3 3 0 0 0 13:4 9
3. Rakúsko 3 3 0 0 0 12:5 9
4. USA 3 1 0 0 2 8:10 3
----------------------------------
5. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:7 3
6. Maďarsko 2 0 0 0 2 3:8 0
7. V. Británia 2 0 0 0 2 3:10 0
----------------------------------
8. Nemecko 3 0 0 0 3 2:11 0
