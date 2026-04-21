Rakúšania budú na šampionáte bez Rossiho a Kaspera
Útočník Detroitu Kasper má problémy s kolenom a momentálne chodí s pomocou bariel.
Autor TASR
Viedeň 21. apríla (TASR) - Rakúski hokejisti Marco Rossi a Marco Kasper sa v máji nepredstavia na MS vo Švajčiarsku. Rossi neprešiel výstupnou lekárskou prehliadkou v tíme NHL Vancouver Canucks. Útočník Detroitu Kasper má problémy s kolenom a momentálne chodí s pomocou bariel. Informovala o tom agentúra APA.
„Zakončiť sezónu na MS by bolo skvelé, zdravie je však na prvom mieste. Mám za sebou náročné obdobie, vlani v októbri som utrpel zlomeninu chodidla a musel som dlho pauzovať. Ešte stále nie som úplne fit," uviedol Rossi. Rakúšania sa na turnaji predstavia v základnej A-skupine v Zürichu spoločne s USA, domácim Švajčiarskom, Nemeckom, Lotyšskom, Maďarskom a Veľkou Britániou.
