Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
Rakúšania budú na šampionáte bez Rossiho a Kaspera

.
Na snímke vľavo slovenský brankár Samuel Hlavaj, zhora Patrik Hrehorčák (Slovensko), Marco Kasper (Rakúsko) strieľa gól a Maxim Čajkovič (Slovensko) počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Slovensko na 88. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švédskom Štokholme 12. mája 2025. Foto: TASR - Jakub Kotian

Útočník Detroitu Kasper má problémy s kolenom a momentálne chodí s pomocou bariel.

Autor TASR
Viedeň 21. apríla (TASR) - Rakúski hokejisti Marco Rossi a Marco Kasper sa v máji nepredstavia na MS vo Švajčiarsku. Rossi neprešiel výstupnou lekárskou prehliadkou v tíme NHL Vancouver Canucks. Útočník Detroitu Kasper má problémy s kolenom a momentálne chodí s pomocou bariel. Informovala o tom agentúra APA.

„Zakončiť sezónu na MS by bolo skvelé, zdravie je však na prvom mieste. Mám za sebou náročné obdobie, vlani v októbri som utrpel zlomeninu chodidla a musel som dlho pauzovať. Ešte stále nie som úplne fit," uviedol Rossi. Rakúšania sa na turnaji predstavia v základnej A-skupine v Zürichu spoločne s USA, domácim Švajčiarskom, Nemeckom, Lotyšskom, Maďarskom a Veľkou Britániou.
.

