ABSOLÚTNA DOMINANCIA DOMÁCICH: Švajčiarsko deklasovalo Rakúsko 9:0
Autor TASR,aktualizované
Zürich 20. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska si na domácich MS naďalej udržujú stopercentnú bilanciu. Vo svojom štvrtom dueli v Zürichu deklasovali Rakúsko 9:0 a s plným počtom bodov a skóre 22:4 vedú tabuľku A-skupiny. Obhajcovia strieborných medailí totálne ovládli dianie na ľade, zápas „vybavili“ už v úvodnej tretine, v ktorej strelili v priebehu ôsmich minút štyri góly. Dvakrát skórovali Nico Hischier, Theo Rochette a Damien Riat.
Brankár Leonardo Genoni vychytal na MS už svoje 13. čisté konto a vytvoril historický rekord. Prekonal zápis legendárneho československého brankára Jiřího Holečka, ktorý si v rokoch 1966-1978 pripísal na svetových šampionátoch 12 zápasov bez inkasovaného gólu. Bolo to najvyššie víťazstvo Helvétov nad Rakúskom na MS od roku 1949, keď súpera rozdrvili takisto o deväť gólov 10:1.
Švajčiari nastúpia na svoj ďalší zápas vo štvrtok, o 20.20 h sa stretnú s Veľkou Britániou. Rakúšania, ktorí po troch víťazstvách vyšli prvýkrát na turnaji bodovo naprázdno, majú teraz dva dni voľna, najbližší duel ich čaká až v sobotu s Nemeckom (20.20).
Švajčiari urobili so súperom krátky proces. V rozpätí od 6. do 14. minúty nastrieľali Rakúšanom štyri góly a prakticky rozhodli o svojom víťazstve. Favorit však nepoľavil ani v ďalšom priebehu. V polovici duelu zvýšil v presilovke Hischier na 5:0 a o 21 sekúnd neskôr pridal šiesty gól Thürkauf, čím vyhnal z rakúskej bránky Kickerta, ktorého nahradil Vorauer. Ten si dlho čisté konto neudržal, už po dvojminútovom pobyte na ľade ho prekonal svojím druhým gólom v zápase Rochette. Otrasení Rakúšania, ktorí sa doteraz na MS prezentovali sympatickými výkonmi, sa nezmohli ani na jednu odpoveď. Naopak, Helvéti pridali v závere ešte dva góly a postarali sa tak o najvyššie víťazstvo v doterajšom priebehu MS.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Rakúsko - Švajčiarsko 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)
Góly: 6. Rochette (Malgin, Andrighetto), 10. Meier (Egli), 12. Hischier (Meier, Biasca), 14. Riat (Andrighetto, Kukan), 30. Hischier (Niederreiter, Meier), 31. Thürkauf (Moser), 33. Rochette (Andrighetto, Marti), 51. Riat (Rochette, Malgin), 57. Bertschy (Thürkauf, Jung). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Wannerstedt (Nór.) - Birkhoff (Kan.), Ondráček (ČR), vylúčení: 4:1 na 2 min, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 10.000 divákov.
Rakúsko: Kickert (31. Vorauer) – Unterweger, Wolf, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Stapelfeldt, Schnetzer – Kolarik, Nissner, Schneider – P. Huber, Thaler, Harnisch – Schwinger, M. Huber, Rebernig – Scherzer, Wallner, Neubauer
Švajčiarsko: Genoni – Josi, Egli, Marti, Kukan, Moser, Berni, Jung – Biasca, Hischier, Meier – Bertschy, Thürkauf, Niederreiter – Rochette, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Baechler
hlasy po zápase /zdroj: IIHF/:
Roman Josi, kapitán Švajčiarska: „(Genoni) je neuveriteľný. Mám pocit, že na každom turnaji je najlepší brankár. Už len ten spôsob, akým chytá, aký pokoj z neho vzadu vyžaruje... Vďaka nemu máme extra pocit bezpečia. Nedá sa slovami dostatočne vyjadriť, čo všetko vykonal pre švajčiarsky národný tím.“
Dominik Egli, obranca Švajčiarska: „Myslím si, že sme hrali naplno 60 minút. Mali sme skvelý štart, zápas sme rozbehli správnym spôsobom. Rakúšania pred stretnutím prekypovali sebavedomím, takže sme im nechceli toho veľa dovoliť. Hrali sme správnym spôsobom, dbali sme na detaily a nastrieľali veľa gólov.“
Paul Stapelfeldt, obranca Rakúska: „Očakávali sme skutočne náročný zápas a naozaj kvalitný švajčiarsky tím. Mohli ste vidieť, že boli od nás ďaleko lepší. Vždy boli krok či dva pred nami, vo všetkom boli rýchlejší. A takýto je výsledok.“
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 4 4 0 0 0 22:4 12
2. Fínsko 3 3 0 0 0 13:4 9
3. Rakúsko 4 3 0 0 1 12:14 9
4. Maďarsko 3 1 0 0 2 8:8 3
----------------------------------
5. USA 3 1 0 0 2 8:10 3
6. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:7 3
7. Nemecko 3 0 0 0 3 2:11 0
----------------------------------
8. V. Británia 3 0 0 0 3 3:15 0
