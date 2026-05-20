< sekcia Šport
Švédsko zdolalo Slovinsko 6:0
Oba tímy budú mať vo štvrtok voľný deň a ďalší duel odohrajú v piatok 22. mája. Švédi nastúpia od 20.20 h proti Taliansku, Slovinci budú hrať od 16.20 h s Kanadou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fribourg 20. mája (TASR) - Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Slovinsko 6:0 v stredajšom zápase základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku. Duel mali od začiatku pod kontrolou a svoju prevahu postupne premietli aj do skóre. Po štyroch zápasoch majú na konte dve víťazstvá a šesť bodov. Slovinci, ktorí mali v nohách utorňajší zápas so Slovenskom (4:5 sn), majú po štyroch dueloch tri body.
Oba tímy budú mať vo štvrtok voľný deň a ďalší duel odohrajú v piatok 22. mája. Švédi nastúpia od 20.20 h proti Taliansku, Slovinci budú hrať od 16.20 h s Kanadou.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
Oba tímy budú mať vo štvrtok voľný deň a ďalší duel odohrajú v piatok 22. mája. Švédi nastúpia od 20.20 h proti Taliansku, Slovinci budú hrať od 16.20 h s Kanadou.
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Švédsko - Slovinsko 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)
Góly: 4. Raymond (Grundström, Ekman-Larsson), 20. de La Rose (Karlsson, Ekholm), 26. De La Rose (Karlsson), 27. Hägg (Ekman-Larsson, Frondell), 32. Raymond (Ekman-Larsson, Stenberg), 38. Ekholm (Frondell, Holmström). Rozhodcovia: Gour (Kan.), Ofner (Rak.) – Gustafson (USA), Niittylä (Fín.), vylúčení: 0:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4814 divákov.
Švédsko: Söderblom – Larsson, Ekholm, Ekman-Larsson, Johansson, Hägg, Persson, Brännström – Raymond, Stenberg, Björck – Karlsson, Heineman, De La Rose – Holmström, Sundqvist, Asplund – Jack Berglund, Silfverberg, Grundström – Frondell
Slovinsko: Us – Gregorc, Goličič, Magovac, Crnovič, Štebih, Čosič, Perčič – Mahkovec, Török (A), Sabolič (C) – Langus, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Drozg, Maver (A) – Simšič, Beričič, Jezovšek – Sitar.
1. Česko 4 3 0 1 0 13:8 10
2. Kanada 3 3 0 0 0 16:4 9
3. Slovensko 3 2 1 0 0 11:6 8
4. Švédsko 4 2 0 0 2 18:11 6
------------------------------
5. Nórsko 3 2 0 0 1 9:2 6
6. Slovinsko 4 0 1 1 2 7:17 3
7. Dánsko 3 0 0 0 3 4:15 0
-------------------------------
8. Taliansko 4 0 0 0 4 2:17 0
Švédsko - Slovinsko 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)
Góly: 4. Raymond (Grundström, Ekman-Larsson), 20. de La Rose (Karlsson, Ekholm), 26. De La Rose (Karlsson), 27. Hägg (Ekman-Larsson, Frondell), 32. Raymond (Ekman-Larsson, Stenberg), 38. Ekholm (Frondell, Holmström). Rozhodcovia: Gour (Kan.), Ofner (Rak.) – Gustafson (USA), Niittylä (Fín.), vylúčení: 0:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4814 divákov.
Švédsko: Söderblom – Larsson, Ekholm, Ekman-Larsson, Johansson, Hägg, Persson, Brännström – Raymond, Stenberg, Björck – Karlsson, Heineman, De La Rose – Holmström, Sundqvist, Asplund – Jack Berglund, Silfverberg, Grundström – Frondell
Slovinsko: Us – Gregorc, Goličič, Magovac, Crnovič, Štebih, Čosič, Perčič – Mahkovec, Török (A), Sabolič (C) – Langus, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Drozg, Maver (A) – Simšič, Beričič, Jezovšek – Sitar.
1. Česko 4 3 0 1 0 13:8 10
2. Kanada 3 3 0 0 0 16:4 9
3. Slovensko 3 2 1 0 0 11:6 8
4. Švédsko 4 2 0 0 2 18:11 6
------------------------------
5. Nórsko 3 2 0 0 1 9:2 6
6. Slovinsko 4 0 1 1 2 7:17 3
7. Dánsko 3 0 0 0 3 4:15 0
-------------------------------
8. Taliansko 4 0 0 0 4 2:17 0
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/