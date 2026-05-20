Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
< sekcia Šport

Švédsko zdolalo Slovinsko 6:0

.
Na snímke Carl Grundström (vľavo) zo Švédska a Slovinec Marcel Mahkovec (druhý sprava) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v stredu 20. mája 2026. Foto: TASR/AP

Oba tímy budú mať vo štvrtok voľný deň a ďalší duel odohrajú v piatok 22. mája. Švédi nastúpia od 20.20 h proti Taliansku, Slovinci budú hrať od 16.20 h s Kanadou.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fribourg 20. mája (TASR) - Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Slovinsko 6:0 v stredajšom zápase základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku. Duel mali od začiatku pod kontrolou a svoju prevahu postupne premietli aj do skóre. Po štyroch zápasoch majú na konte dve víťazstvá a šesť bodov. Slovinci, ktorí mali v nohách utorňajší zápas so Slovenskom (4:5 sn), majú po štyroch dueloch tri body.

Oba tímy budú mať vo štvrtok voľný deň a ďalší duel odohrajú v piatok 22. mája. Švédi nastúpia od 20.20 h proti Taliansku, Slovinci budú hrať od 16.20 h s Kanadou.



MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:

Švédsko - Slovinsko 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)

Góly: 4. Raymond (Grundström, Ekman-Larsson), 20. de La Rose (Karlsson, Ekholm), 26. De La Rose (Karlsson), 27. Hägg (Ekman-Larsson, Frondell), 32. Raymond (Ekman-Larsson, Stenberg), 38. Ekholm (Frondell, Holmström). Rozhodcovia: Gour (Kan.), Ofner (Rak.) – Gustafson (USA), Niittylä (Fín.), vylúčení: 0:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4814 divákov.



Švédsko: Söderblom – Larsson, Ekholm, Ekman-Larsson, Johansson, Hägg, Persson, Brännström – Raymond, Stenberg, Björck – Karlsson, Heineman, De La Rose – Holmström, Sundqvist, Asplund – Jack Berglund, Silfverberg, Grundström – Frondell

Slovinsko: Us – Gregorc, Goličič, Magovac, Crnovič, Štebih, Čosič, Perčič – Mahkovec, Török (A), Sabolič (C) – Langus, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Drozg, Maver (A) – Simšič, Beričič, Jezovšek – Sitar.



1. Česko 4 3 0 1 0 13:8 10

2. Kanada 3 3 0 0 0 16:4 9

3. Slovensko 3 2 1 0 0 11:6 8

4. Švédsko 4 2 0 0 2 18:11 6

------------------------------

5. Nórsko 3 2 0 0 1 9:2 6

6. Slovinsko 4 0 1 1 2 7:17 3

7. Dánsko 3 0 0 0 3 4:15 0

-------------------------------

8. Taliansko 4 0 0 0 4 2:17 0




/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
.

Neprehliadnite

Blanár: Uznesenie EP nezodpovedá realite a nemá právne účinky voči SR

VIDEO: Prezident zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do EÚ

Litva vyhlásila pohotovosť pre hrozbu dronov, Vilnius uzavrel letisko

ONLINE MS 2026: Tretí zápas SR: Slovinsko - Slovensko