Nórsko zvíťazilo nad Talianskom 4:0
Taliani sa na turnaji najbližšie predstavia v stredu 20. mája o 16.20 proti Česku. Nórov čaká o deň neskôr v rovnakom čase súboj proti Kanade.
Fribourg 19. mája (TASR) - Hokejisti Nórska zvíťazili v utorkovom zápase B-skupiny na 89. MS vo Švajčiarsku nad Talianskom 4:0. Do tabuľky si pripísali ďalšie tri body a na konte ich majú šesť. Zverenci Jukku Jalonena sú naopak naďalej bez bodu na poslednom mieste.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Taliansko - Nórsko 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly: 12. Bakke Olsen (Krogdahl, Oby-Olsen), 32. Steen (Ostrem Salsten), 39. Kasastul (Oby-Olsen, Krogdahl), 56. Koblar (Martinsen, Pettersen). Rozhodcovia: Gour (Kan.), Kohlmueller (Nem.) – Jonsson (Švéd.), Niittyla (Fín.), vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4989 divákov.
Taliansko: Fadani – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Gios, Buono, Nitz – De Luca, Bradley, Mansueto – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Segafredo – Mantinger, Misley, de Luca
Nórsko: Haukeland – Kasastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – E. Salsten, Vikingstad, Ronnild – Vesterheim, B. Olsen, Elvsveen – Pettersen, Koblar, Martinsen – Steen, Ostrem Salsten, Berglund – Oby-Olsen
Prvá tretina patrila Nórom. Severenia mali viac z hry, boli častejšie na puku a mali aj streleckú prevahu (18:7). Z viacerých šancí však premenili iba jednu úspešným strelcom bol Eskild Bakke Olsen. Aj v druhej tretine boli Nóri lepší, hoci Taliani mali veľké šance na vyrovnanie v presilovke. Ale opäť inkasovali, keď sa nešťastne pošmykol Alex Trivellato a Noah Steen dal z nájazdu druhý gól. V závere 2. tretiny pridal tretí strelou od modrej čiary Christian Kasastul. V tretej tretine najskôr nastrelil hornú žŕdku Vesterheim, ale Tinus Koblar krátko na to uzavrel skóre.
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 3 3 0 0 0 16:4 9
2. Česko 3 2 0 1 0 10:7 7
3. Slovensko 2 2 0 0 0 6:2 6
4. Nórsko 3 2 0 0 1 9:2 6
---------------------------------
5. Švédsko 3 1 0 0 2 12:11 3
6. Slovinsko 2 0 1 0 1 3:6 2
7. Dánsko 3 0 0 0 3 4:15 0
8. Taliansko 3 0 0 0 3 1:14 0
