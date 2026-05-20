USA zvíťazili nad Nemeckom 4:3
Američania odohrajú ďalší duel v zürišskej A-skupine až v sobotu 23. mája, o 12.20 h nastúpia proti Lotyšsku. Nemci sa o deň skôr stretnú s Maďarskom (16.20).
Zürich 20. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili v stredajšom zápase A-skupiny MS nad Nemeckom 4:3 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil v piatej sérii Ryan Leonard. Obhajcovia titulu sa s piatimi bodmi posunuli v tabuľke na štvrtú priečku. Nemci si síce pripísali prvý bod na šampionáte, ale ich šance na postup sa stále znižujú, patrí im až siedme miesto.
Duel dvoch tímov, ktoré zaostávali za očakávaniami, odštartovali lepšie Nemci. Cooley po pár sekundách vychytal Tiffelsa, ale následne prešlo za jeho chrbát nahodenie Seidera - 0:1. Američania, ktorí nastúpili prvýkrát aj s M. Tkachukom, sa postupne dostali do tempa. O vyrovnanie sa ešte v 1. tretine postaral Howard po chybe Wagnera a v 26. minúte už USA viedli zásluhou dôrazného Sassona. Wissmann potom dostal puk do siete, ale gól neplatil pre ofsajd, čo potvrdilo video. Na 2:2 upravil až Tiffels a vzápätí z rýchleho brejku poslal Nemcov druhýkrát do vedenia Michaelis. Ofenzívny zápas, v ktorom sa hra prelievala z jednej strany na stranu, vygradoval v 3. časti. Úradujúci šampióni otvorili hru a dočkali sa vyrovnania. Ufko ešte rozozvučal hornú žŕdku, no v 55. minúte už Novak dorazil puk za Grubauera - 3:3. V predĺžení gól nepadol a tak prišli na rad nájazdy, v ktorých rozhodol o triumfe USA Leonard.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
USA - Nemecko 4:3 pp a sn (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 15. Howard (Steeves), 26. Sasson (Howard, Ufko), 55. Novak (Carlile), rozh. nájazd Leonard - 1. Seider (Tiffels, Samanski), 30. Tiffels (Reichel, Gawanke), 33. Michaelis (Ehl). Rozhodcovia: Burzminski (Kan.), Ondráček (ČR) – Gibbs (Kan.), Rampír (ČR), vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 9731 divákov.
USA: Cooley – Lohrei, Faulk, Lindgren, Borgen, Carlile, Clifton, Ufko – Tkachuk, Novak, Leonard – Howard, Coronato, Steeves – Olivier, Lafferty, Cotter – Moore, Sasson, Plante
Nemecko: Grubauer – Wagner, Seider, Mik, Wissmann, Gawanke, Hüttl, Sinn – Reichel, Samanski, Tiffels – Loibl, Kahun, Fischbuch – Dove-McFalls, Michaelis, Ehl – Krämmer, Wiederer, Kastner – Tuomie
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 4 4 0 0 0 22:4 12
2. Fínsko 3 3 0 0 0 13:4 9
3. Rakúsko 4 3 0 0 1 12:14 9
4. USA 4 1 1 0 2 12:13 5
----------------------------------
5. Maďarsko 3 1 0 0 2 8:8 3
6. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:7 3
7. Nemecko 4 0 0 1 3 5:15 1
----------------------------------
8. V. Británia 3 0 0 0 3 3:15 0
