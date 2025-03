Mudrák skóroval, Hradec zdolal v 5. štvrťfinále Mladú Boleslav

piate zápasy štvrťfinále play off českej extraligy /na 4 víťazstvá/:



HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)



Góly: 27. Řepík, 29. Chlapík, 46. Irving (tr. strieľanie) - 11. Růžička, 51. Teplý (MARCINKO)



/konečný stav série: 4:1, Sparta postúpila do semifinále/







Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)



Góly: 17. Pavelka (TAMÁŠI), 36. Pilař, 51. Jergl, 60. MUDRÁK - 25. Lakatoš, 37. Čech



/S. Škorvánek (Hradec) odchytal celý zápas/



/stav série: 3:2/

Praha 24. marca (TASR) - Hokejisti Sparty Praha postúpili do semifinále play off českej extraligy. V pondelkovom piatom dueli štvrťfinále zvíťazili nad Třincom 3:2 a v celej sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Vystavili tak stopku päťnásobnému obhajcovi titulu, ktorý ťahal majstrovskú šnúru od roku 2019 a počas nej vyhral 17 sérií play off.V tíme hostí pôsobí až osem slovenských legionárov, spomedzi ktorých sa v pondelok zapísal do kanadského bodovania jeden. Útočník Tomáš Marcinko asistoval v 51. minúte pri kontaktnom góle Michala Teplého. Presný zásah domácich z úvodu dejstva v podaní Aarona Irvinga, ktorý využil trestné strieľanie, sa však ukázal ako víťazný. Sparta sa stala druhým semifinalistom po Pardubiciach, ktoré zdolali České Budějovice 4:0 na zápasy.Mountfield Hradec Králové vyhral v piatom štvrťfinále nad Mladou Boleslavou 4:2 a ujal sa vedenia v sérii 3:2. K jeho víťazstvu prispel gólom do prázdnej bránky slovenský obranca Dávid Mudrák, jeho krajan a spoluhráč z prvej formácie Alex Tamáši mal asistenciu. Stanislav Škorvánek dosiahol v domácej bránke úspešnosť zákrokov 92,31 percenta.