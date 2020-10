Tradičný hokejový turnaj o Nemecký pohár sa uskutoční s 3 účastníkmi

Krefeld 28. októbra (TASR) - Po prvý raz od roku 1987 sa tradičný hokejový turnaj o Nemecký pohár uskutoční len s tromi účastníkmi. Po tom, čo účasť na novembrovom meraní síl odmietlo Slovensko, Švajčiarsko a aj olympijský tím Ruska, museli organizátori zohnať náhradu.



K trom krajinám, ktoré sa odhlásili, sa napokon pridalo aj Nórsko, účasť však potvrdili Lotyši. Okrem pobaltskej krajiny bude na tohtoročnom turnaji štartovať Nemecko a nemecký olympijský výber. "Som šťastný, že po dlhej prestávke sa napokon predstavíme na turnaji," uviedol nemecký reprezentačný tréner Toni Söderholm pre portál rtl.de.



Nemecký hokejový zväz (DEB) zorganizuje turnaj s prísnymi hygienickými opatreniami. Všetky tímy budú izolované a hrať sa bude bez divákov. "Samozrejme, že nás bolí divácka neúčasť, no musíme to prijať," uviedol marketingový riaditeľ DEB Mario Hilble.



Nemecký pohár sa hrá pravidelne so štyrmi účastníkmi od roku 2008, maximálne sa turnaja zúčastnilo sedem mužstiev v roku 1993. Tri krajiny na ňom štartovali doteraz len raz a to v premiérovom ročníku v roku 1987 v Stuttgarte.