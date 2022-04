Hokej: Nemecký Schwenningen ukončil po polroku spoluprácu so Záborským

Villingen-Schwenningen 15. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský nebude v budúcej sezóne pokračovať v tíme nemeckého prvoligistu Schwenningen Wild Wings. Klub, ktorý o tom informoval na svojej oficiálnej stránke, opustil po pol roku s ďalšími šiestimi spoluhráčmi.



"Nie sú to vždy pekné momenty, ale veľmi dôležité, pretože sa intenzívne zamýšľate nad uplynulou sezónou a zároveň s týmito poznatkami riešite zostavu do nového ročníka. S chlapcami som sa porozprával a poďakoval im za nasadenie," uviedol športový riaditeľ klubu Christof Kreutzer.



Tím, do ktorého prišiel Záborský len v októbri, obsadil v tabuľke nemeckej DEL predposledné štrnáste miesto a o päť bodov sa vyhol zostupu do druhej ligy. Tridsaťštyriročný hráč si v 41 zápasoch pripísal na konto 27 bodov (13+14).



Slovenský krídelník strávil prevažnú časť kariéry vo fínskej lige, vyskúšal si aj švédsku SHL, KHL a nižšie zámorské súťaže. Pred touto sezónou prišiel zo SaiPa Lappeenranta do Liberca, za severočeský tím odohral jedenásť zápasov a strelil dva góly a následne prestúpil práve do Schwenningenu.