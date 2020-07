Nové pravidlá umožnia mladým hokejistom ostaršenie

Bratislava 17. júla (TASR) – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil na návrh Komisie mládeže SZĽH a Rady športového rozvoja SZĽH zmenu pravidiel súvisiacich so žiackymi súťažami. Zmena umožní hráčom v žiackych kategóriách, ktorí podľa dátumu narodenia patria do staršieho ročníka, štartovať v nižšom ročníku, po splnení určitých podmienok.



Zmena je určená pre deti, ktorých telesný rozvoj či herná výkonnosť nedosahuje potrebnú úroveň na pôsobenie v súťažnej kategórii, do ktorej na základe svojho dátumu narodenia patria.



„Vznikajú situácie, keď hráč narodený v auguste je v inej vekovej kategórii, v inom ročníku, ako hráč, ktorý sa narodil v septembri. Týka sa to mnohých augustových detí, ktoré tým pádom musia hrať o kategóriu vyššie a tam sa herne strácajú, lebo nie sú mentálne ani fyzicky nastavené, aby za tú kategóriu hrali," vysvetlil na webe hockeyslovakia.sk Ján Jaško, predseda Komisie mládeže SZĽH.



Žiacke kategórie sú rozdelené podľa školských ročníkov. Môže sa teda stať, že v ročníku sa objaví hráč, ktorý je takmer o celý rok mladší ako jeho spoluhráči. Na základe fyzického vývoja teda ešte nemusí dosahovať výkonnosť ako ostatní v jeho kategórii.



„Také deti prakticky nemajú možnosť hrať hokej na svojej úrovni. Sú nútené hrať s lepšími, alebo nehrajú vôbec. Pre niektoré to znamená, že strácajú motiváciu a odchádzajú od hokeja," povedal predseda Rady športového rozvoja SZĽH Ján Filc a dodal: „Je to zriadené tak, aby sme umožnili deťom zapadnúť do systému."



Zmenu v súťažnom poriadku vypracovala Komisia mládeže SZĽH a Rada športového rozvoja SZĽH. Určila v nej štyri podmienky pre udelenie výnimky z určenia vekovej kategórie hokejistu, teda aby hráč mohol hrať o kategóriu nižšie. Žiadateľ musí doložiť súhlas zákonného zástupcu, súhlas klubu, potvrdenie o návšteve školy a dôvodnú správu hlavného trénera, pod ktorým hokejista trénuje, s vyhlásením, že hráč nespĺňa športovú výkonnosť na kategóriu, do ktorej podľa veku patrí.



„Máme medzi sebou trénerov a možno aj rodičov, ktorí majú tendenciu využívať chlapcov s vyššou výkonnosťou na dosiahnutie výsledkov v nižšej vekovej kategórii so slabšími hráčmi. Nastavili sme teda tieto pravidlá, aby to nebolo zneužívané na dosiahnutie víťazstiev cestou, ktorá nie je v súlade s tým, čo chceme docieliť," uzavrel Ján Filc.