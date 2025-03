Novembrový Nemecký pohár sa uskutoční opäť v Landshute

Landshut 19. marca (TASR) - Tohtoročný hokejový Nemecký pohár sa bude opäť konať v Landshute. Podujatie, na ktorom štartujú mužské i ženské reprezentačné výbery, sa uskutoční od 5. do 9. novembra 2025.



Slováci obhajujú na turnaji minuloročné prvenstvo, vlani v Landshute postupne zdolali Rakúsko (1:0), domáce Nemecko (6:2) i Dánsko (3:2 po nájazdoch). Istotu celkového triumfu mali už po druhom zápase. Pri svojej 24. účasti na podujatí získali piatu trofej. Menej sa darilo slovenským reprezentantkám, ktoré na turnaji nezískali ani bod, keď prehrali s Maďarkami (3:4), Francúzkami (3:5) i Nemkami (1:2).



Landshut bol dejiskom tradičného podujatia aj v roku 2023. Tohtoročný Nemecký pohár bude pre tímy slúžiť ako dôležitý test pred olympijským turnajom, ktorý sa uskutoční vo februári 2026 v Miláne. Budúci rok by sa mal Deutschland Cup presunúť do iného mesta, podľa agentúry DPA bude dejiskom pravdepodobne Düsseldorf, ktorý bude o rok neskôr hostiť zápasy hokejových MS 2027.