Novým trénerom Ruska bude napokon Žamnov, zbornú povedie na ZOH

Moskva 18. októbra (TASR) – Trénerom ruskej hokejovej reprezentácie napokon nebude Oleg Znarok, ale Alexej Žamnov. Bývalý útočník v pondelok potvrdil, že sa dohodol s predstaviteľmi Ruskej hokejovej federácie (RHF) na kontrakte do konca ZOH 2022 v Pekingu.



Zväz chcel na uvoľnenú stoličku po Valerijovi Braginovi pôvodne dosadiť niekdajšieho kouča zbornej Znaroka, no expertná rada RHF nakoniec v závere septembra odporučila, aby sa stal novým kormidelníkom 51-ročný Žamnov.



„Dohodli sme sa predbežne na zmluve do ZOH v Pekingu. Je v nej zahrnutá aj opcia na prípadné predĺženie spolupráce. Na to však teraz nemyslím, pretože v tomto momente sú pre nás dôležité iba olympijské hry," citovala Žamnova agentúra TASS.



Bývalý center Winnipegu, Chicaga, Philadelphie či Bostonu odohral vyše 800 zápasov v NHL. S tímom SNŠ získal zlato na ZOH 1992 v Albertville, v ruskom drese vybojoval aj striebro v Nagane 1998 a bronz v Salt Lake City 2002. Okrem toho získal so Sovietskym zväzom bronz na MS 1991 vo Fínsku.



Rusi sa na olympijskom turnaji v Pekingu (9.-20. februára) predstavia pod hlavičkou Ruského olympijského výboru (ROC), v základnej B-skupine sa stretnú postupne so Švajčiarskom, Dánskom a Českom. Miesto v nominácii už majú isté traja hráči - brankár Andrej Vasilevskij a útočníci Nikita Kučerov (obaja Tampa Bay) a Alexander Ovečkin (Washington Capitals). Na ZOH 2018 v Pjongčangu, kde chýbali hráči zo zámorskej NHL, štartovala zborná pod hlavičkou Olympijských športovcov z Ruska a dobyla titul po finálovom triumfe nad Nemeckom (4:3 pp).