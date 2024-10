Tréner nemeckej reprezentácie Kreis sa už zameriava na ZOH 2026

nominácia Nemecka:



brankári: Maximilian Franzreb (Bremerhaven), Dustin Strahlmeier (Wolfsburg), Arno Tiefensee (Mannheim)



obrancovia: Dominik Bittner, Maximilian Daubner (obaja Mníchov), Leon Gawanke, Lukas Kälble, Jan Luca Sennhenn (všetci Kolín), Phillip Sinn (EC Red Bull Salzburg/Rak.), Colin Ugbekile (Iserlohn), Fabio Wagner (Ingolstadt)



útočníci: Lean Bergmann (Berlín), Andreas Eder, Yasin Ehliz, Patrick Hager, Maximilian Kastner (všetci Mníchov), Philipp Krauss, Daniel Schmölz, Wojciech Stachowiak (všetci Ingolstadt), Tom Kühnhackl, Stefan Loibl (obaja Mannheim), Daniel Pfaffengut, Markus Schweiger (obaja Frankfurt), Luis Schinko (Wolfsburg), Justin Schütz (Kolín)



Landshut 31. októbra (TASR) - Tréner nemeckej hokejovej reprezentácie Harold Kreis si chce na budúcotýždňovom Nemeckom pohári otestovať hráčov už aj pre zimnú olympiádu v roku 2026. V nominácii na turnaj v Landshute figurujú aj Patrick Hager z EHC Red Bull Mníchov či bývalý hráč NHL Tom Kühnhackl (Adler Mannheim).Tradičné podujatie, na ktorom sa predstaví aj slovenská reprezentácia, sa koná od 6. do 10. novembra. Okrem domáceho výberu a zverencov Craiga Ramsayho sa na turnaji predstavia aj Dánsko a Rakúsko.Tridsaťdvaročný útočník Kühnhackl a o štyri roky starší Hager hrali za nemeckú reprezentáciu naposledy na ZOH 2022, v nasledujúcich rokoch chýbali z rôznych dôvodov.povedal pre dpa Kreis. Kühnhackl získal slávnu trofej s Pittsburghom v rokoch 2016 a 2017.Na nasledujúcich hrách sa predstavia aj hráči z NHL a Kreis tak môže počítať aj s hviezdami Leonom Draisaitlom (Edmonton Oilers), Timom Stützlem (Ottawa Senators), Moritzom Seiderom (Detroit Red Wings) či JJ Peterkom (Buffalo Sabres). O zvyšné miesta sa pobije širšia konkurencia, Kreis aj preto do Landshutu nenominoval osvedčených hráčov z majstrovského Eisbären Berlín, Fischtown Pinguins či Straubingu Tigers.Na turnaji ale aj tak bude mať skúsený výber troch brankárov, osem obrancov a 14 útočníkov. Medzi nimi je až 17 hráčov, ktorí si zahrali na jednom alebo viacerých majstrovstvách sveta. Šiesti aj tento rok v Česku. Najskúsenejší je Patrick Hager so 152 štartami, Yasin Ehliz ich má na konte 108. Jediní debutanti sú útočník Markus Schweiger a obranca Phillip Sinn.