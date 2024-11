Slováci zdolali Rakúsko 1:0, rozhodol Cehlárik

Nemecký pohár 2024:



Rakúsko - Slovensko 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)



Gól: 14. Cehlárik (Cingel, Mudrák). Rozhodcovia: Kaukokari Fín.), Kohlmüller – Englisch (obaja Nem.), Ondráček (ČR), vylúčení: 1:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 370 divákov.



Rakúsko: Kickert – Biber, Unterweger, Wolf, Nicki, Schnetzer, Wimmer, Stapelfeld, Würschl – Wukovits, Haudum, Thaler – Huber, Baumgartner, Rohrer – Richter, Obrist, Feldner – Schwinger, Obersteiner, Neubauer



SLOVENSKO: Eliaš – Mudrák, Ivan, Žiak, Korenčík, Petrovický, Golian, Stacha – Cehlárik, Cingel, Pospíšil – Faško-Rudáš, Tamáši - Takáč, – Buček, Roman, Hrehorčák – Petráš, Minárik, Lukošik – Kašlík



hlasy po zápase:



Peter Frühauf, asistent trénera SR: "Bol to v podstate úvod našej reprezentačnej sezóny, ak nerátam kvalifikáciu. Bol to veľmi ťažký zápas, lebo Rakúšania naozaj boli dôrazní a boli veľmi natesno pri našich hráčoch úplne od začiatku. Mysleli sme si, toto tempo nevydržia, ale naozaj vydržali, čiže klobúk dole aj pred nimi. Ale ja musím povedať, že sme napriek tomu mali veľa šancí, ktoré musíme premieňať. A to je to, o čom sa bavíme, čo nás veľakrát trápi, že hráme dobre a nedáme góly z vyložených šancí. Samozrejme pochváliť treba brankára Eliaša. Pri svojej premiére podal fantastický výkon."



Peter Cehlárik, strelec jediného gólu SR: "Najlepšia bola naša hra bez puku, to bolo solídne. Vracali sme sa do defenzívy a Rasťo chytal super. Nikdy nie je ľahké hrať na 1:0, som rád, že sme to dotiahli do konca."



Rastislav Eliaš, brankár SR, vykryl 29 striel: "Tento deň si zapamätám do konca života. Chytalo sa mi super, chalani mi pomohli. Mal som ťažké chvíle počas zápasu, najmä pri presilovkách súpera, ale som rád, že som chalanom pomohol shutoutom."



Samuel Takáč, útočník SR: "Hralo sa v solídnom tempe. Začali sme zle, mali sme veľa vylúčených hráčov, takže potom sa ťažko rozbieha. Ale chvalabohu sme to zvládli. Rakúšania hrali dosť do tela, aj dobre forčekovali a nedávali nám veľa času na to, aby sme niečo vymysleli. O to je víťazstvo cennejšie."



Adam Žiak, obranca SR, zažil debut v národnom tíme: "Snažil som sa na tento zápas pripravovať ako na každý iný, nejako veľmi som nad tým nepremýšľal. Možno pomohlo aj to, že sa hralo skôr, bol to taký nezvyk, neviem kedy naposledy som hral v takom čase. Ale myslím si, že to malo dobré tempo. Najväčší rozdiel som videl v klzisku, keďže v Spišskej máme jedno z najväčších v lige, takže v tomto to bolo iné."

ďalší výsledok:



Nemecko - Dánsko 5:6 pp a sn (4:3, 1:1, 0:1- 0:0, 0:1)





Tabuľka:



1. SLOVENSKO 1 1 0 0 0 1:0 3



2. Dánsko 1 0 1 0 0 6:5 2



3. Nemecko 1 0 0 1 0 5:6 1



4. Rakúsko 1 0 0 0 1 0:1 0

Landshut 7. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti zvládli svoj prvý zápas na Nemeckom pohári 2024. Vo štvrtkovom dueli zdolali Rakúsko 1:0, o jediný gól duelu sa v Landshute postaral kapitán Peter Cehlrárik.Zverenci Craiga Ramsayho sa v druhom zápase stretnú v sobotu 9. novembra o 18.00 s domácim výberom, turnaj ukončia o deň neskôr o 11.30 s Dánskom.Rakúšania boli v prvej tretine lepší, dobre korčuľovali a ich prevahu znásobili aj vylúčenia na strane Slovákov. Brankár Eliaš však predviedol niekoľko dobrých zákrokov. Na opačnej strane mohol otvoriť skóre Lukošik, ale neuspel. Rovnako pochodil v oslabení aj Takáč, ktorý zobral puk súperovi, ale s ľahkým zakončením nemal Kickert problém. Ďalšiu šancu už Slováci využili. Po prihrávke Cingela na Mudráka a následnej strele sa zorientoval Cehlárik a poslal puk do siete - 0:1.V druhej tretine bola hra vyrovnaná, ale potom mali opäť Rakúšania šance v presilovke. Rohrerovi chýbal len kúsok, aby vyrovnal. V polovici zápasu hrali v početnej výhode Slováci, ale ani Cehlárik svoju šancu nevyužil. Neujal sa neskôr ani jeho ďalší pokus po spolupráci s Ivanom a Pospíšilom.V úvode tretej časti hry mohol Tamáši pridať druhý gól, ale jeho strelu zblokovala defenzíva Rakúšanov. Ešte väčšiu príležitosť mal Takáč, ale v nájazde mu chýbala rýchlosť a Kickert jeho pokus zmaril hokejkou. Peknou prihrávkou sa neskôr blysol Stacha, naservíroval puk Petrovickému, ale obranca SR trafil len do vyrážačky. Rakúšania skúšali vyrovnať v záverečnej hre bez brankára, ešte predtým mohol pridať druhý gól Roman. Viac gólov však napokon nepadlo./vyslaný redaktor TASR Michal Runák/