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Slováci začali prehrou s Lotyšskom, Nemci zdolali Rakúšanov
Debut v najcennejšom drese absolvovali okrem Jellúša aj obranca Jakub Chromiak a útočníci Peter Bjalončík.
Autor TASR
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Düsseldorf 5. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v úvodnom zápase 37. ročníka Nemeckého pohára s Lotyšskom 2:3 po predĺžení. V stretnutí dvakrát dotiahli tesné manko, keď sa gólovo presadili Samuel Buček a reprezentačný debutant Simon Jellúš. Slováci nastúpia na ďalší duel v sobotu o 15.00 h proti Rakúsku.
Debut v najcennejšom drese absolvovali okrem Jellúša aj obranca Jakub Chromiak a útočníci Peter Bjalončík. V pozícii kapitána viedol tím obranca Patrik Koch.
Slovenskí reprezentanti začali sľubne, už v prvom striedaní mohol skórovať Regenda, no neprekonal Grigalsa. V 7. minúte išli Lotyši do vedenia, keď Melnalksnis predviedol efektnú individuálnu akciu, ktorú nezastavil ani brankár Rabčan - 1:0. V prvej časti sa hralo častejšie pred slovenskou bránkou, no Lotyši už ďalší gól nepridali ani v druhej presilovke.
V 25. minúte sa Rabčan prezentoval pohotovou lapačkou po strele Andzansa a krátko na to zmaril aj veľkú šancu Rubinsa. Lotyši sa poľahky dostávali do šancí a Rabčan musel lapačkou zneškodniť aj šancu Krastenbergsa. V 33. minúte sa slovenský tím na dlhší čas usadil v útočnom pásme, šanca Bučeka však nepriniesla gól a Myklucha krátko na to nestihol zakončiť v sľubnej pozícii. Országhovi zverenci ubránili v druhej tretine dve oslabenia a napokon sa dočkali vyrovnávajúceho gólu. V 38. minúte sa Buček dostal k puku v útočnom pásme a švihom prestrelil Grigalsa - 1:1.
V úvode tretej tretiny sa Slováci dostali k prvej presilovke, no neprekvapili defenzívu Lotyšov. Tí sa v 47. minúte dostali opäť do vedenia po tom, čo Abols obišiel Turana a spomedzi kruhov prekonal Rabčana - 2:1. Ten následne podržal svoj tím po veľkej šanci Vitolinša a neskôr ho pri ďalšej lotyšskej tutovke neprekonal ani Gavars. Slováci mohli vyrovnať v 53. minúte, ale Regenda zblízka nedostal puk do bránky. Od 57. minúty hrali Slováci so šiestimi korčuliarmi, ich tlak vyústil do presilovky a v nej Jellúš strelou bez prípravy poslal duel do predĺženia.
O víťazstve Lotyšov rozhodol Krastenbergs, keď zblízka potrestal chybu v slovenskej defenzíve.
hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport, TASR/:
Vladimír Országh, tréner SR: „Bol to prvý zápas v novom zložení, takže bolo to také surové, hlavne v prvých dvoch tretinách. Neboli sme dostatočne silní na puku, málo sme sa udržali v pásme, súper nám chodil do prečíslení. V tretej tretine sme trochu ožili, mali sme nejaké šance, vyrovnali sme. V konečnom dôsledku berieme len bod. Na niektorých chalanoch bola vidieť možno trochu nervozita. Treba uznať, že Lotyši boli o ten jeden gól lepší. Verím, že v ďalších zápasoch to bude z našej strany lepšie.“
Eugen Rabčan, brankár SR: „Spravodlivá remíza v riadnom hracom čase, bol to 50 na 50 hokej, aj keď v druhej tretine bol súper trochu lepší, my zasa v tretej. V predĺžení som si myslel, že to bol faul, neodpískali to, bola z toho veľká šanca, súper to premenil a, bohužiaľ, prehrali sme. Prvá tretina bola pre mňa trochu ťažšia, nejako som sa dostával do tempa po ceste, chalani mi pomohli. V druhej tretine som predviedol jeden dôležitý zákrok a potom sa mi už chytalo skvele. Škoda takej prehry.“
Simon Jellúš, útočník SR: „Som rád, že som strelil gól v takom dôležitom momente, keď tímu pomohol doviesť duel do predĺženia. V úvode nám trošku nešli nohy, potom sme sa rozbehli. Lotyši hrali kvalitný hokej. Škoda, že nám to nevyšlo. Spočiatku som mal aj nervozitu, no potom som si povedal, že teraz je čas ukázať sa a hrať svoj hokej. Spoluhráči v tíme i vo formácii mi veľmi pomohli. Aj vďaka nim som sa cítil dobre.“
Samuel Buček, útočník SR: „Medzinárodný hokej je o korčuľovaní a súbojoch. V prvej tretine sme ich prehrávali a zbytočne sme si komplikovali život. Po 1. tretine sme si povedali veci, ktoré musíme zlepšiť a bolo to vidno. Zvýšili sme početnosť streľby a viac sme držali puk. Z toho vyplynul aj vyrovnávajúci gól. Tretia tretina bola naša najlepšia. Na nej chceme stavať do ďalších zápasov.“
Debut v najcennejšom drese absolvovali okrem Jellúša aj obranca Jakub Chromiak a útočníci Peter Bjalončík. V pozícii kapitána viedol tím obranca Patrik Koch.
Nemecký pohár - štvrtok:
Lotyšsko - SLOVENSKO 3:2 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 7. Melnalksnis (Tumanovs, Zile), 47. Abols (Grigals), 63. Krastenbergs - 38. Buček (Myklucha, Regenda), 59. Jellúš (Buček, Bodák). Rozhodcovia: Hinterdobler, Schrader - Merk, Reinold, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2318 divákov.
Lotyšsko: Grigals - Rubins, Zile, Andzans, Tumanovs, Bergmanis, Fenenko, Smons, Sejejs - Andersons, Abols, Krastenbergs - Gavars, Egle, Skrastinš - Osmanis, Vitolinš, Serkins - Veckaktinš, Melnalksnis, Zabusovs
Slovensko: Rabčan - Turan, Kňažko, Bodák, Gajdoš, Chromiak, Koch, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Bjalončík, Čederle, Buček - Roman, Čacho, Hrehorčák - Kolenič, Jellúš, Nauš - Valach
Lotyšsko - SLOVENSKO 3:2 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 7. Melnalksnis (Tumanovs, Zile), 47. Abols (Grigals), 63. Krastenbergs - 38. Buček (Myklucha, Regenda), 59. Jellúš (Buček, Bodák). Rozhodcovia: Hinterdobler, Schrader - Merk, Reinold, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2318 divákov.
Lotyšsko: Grigals - Rubins, Zile, Andzans, Tumanovs, Bergmanis, Fenenko, Smons, Sejejs - Andersons, Abols, Krastenbergs - Gavars, Egle, Skrastinš - Osmanis, Vitolinš, Serkins - Veckaktinš, Melnalksnis, Zabusovs
Slovensko: Rabčan - Turan, Kňažko, Bodák, Gajdoš, Chromiak, Koch, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Bjalončík, Čederle, Buček - Roman, Čacho, Hrehorčák - Kolenič, Jellúš, Nauš - Valach
Slovenskí reprezentanti začali sľubne, už v prvom striedaní mohol skórovať Regenda, no neprekonal Grigalsa. V 7. minúte išli Lotyši do vedenia, keď Melnalksnis predviedol efektnú individuálnu akciu, ktorú nezastavil ani brankár Rabčan - 1:0. V prvej časti sa hralo častejšie pred slovenskou bránkou, no Lotyši už ďalší gól nepridali ani v druhej presilovke.
V 25. minúte sa Rabčan prezentoval pohotovou lapačkou po strele Andzansa a krátko na to zmaril aj veľkú šancu Rubinsa. Lotyši sa poľahky dostávali do šancí a Rabčan musel lapačkou zneškodniť aj šancu Krastenbergsa. V 33. minúte sa slovenský tím na dlhší čas usadil v útočnom pásme, šanca Bučeka však nepriniesla gól a Myklucha krátko na to nestihol zakončiť v sľubnej pozícii. Országhovi zverenci ubránili v druhej tretine dve oslabenia a napokon sa dočkali vyrovnávajúceho gólu. V 38. minúte sa Buček dostal k puku v útočnom pásme a švihom prestrelil Grigalsa - 1:1.
V úvode tretej tretiny sa Slováci dostali k prvej presilovke, no neprekvapili defenzívu Lotyšov. Tí sa v 47. minúte dostali opäť do vedenia po tom, čo Abols obišiel Turana a spomedzi kruhov prekonal Rabčana - 2:1. Ten následne podržal svoj tím po veľkej šanci Vitolinša a neskôr ho pri ďalšej lotyšskej tutovke neprekonal ani Gavars. Slováci mohli vyrovnať v 53. minúte, ale Regenda zblízka nedostal puk do bránky. Od 57. minúty hrali Slováci so šiestimi korčuliarmi, ich tlak vyústil do presilovky a v nej Jellúš strelou bez prípravy poslal duel do predĺženia.
O víťazstve Lotyšov rozhodol Krastenbergs, keď zblízka potrestal chybu v slovenskej defenzíve.
hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport, TASR/:
Vladimír Országh, tréner SR: „Bol to prvý zápas v novom zložení, takže bolo to také surové, hlavne v prvých dvoch tretinách. Neboli sme dostatočne silní na puku, málo sme sa udržali v pásme, súper nám chodil do prečíslení. V tretej tretine sme trochu ožili, mali sme nejaké šance, vyrovnali sme. V konečnom dôsledku berieme len bod. Na niektorých chalanoch bola vidieť možno trochu nervozita. Treba uznať, že Lotyši boli o ten jeden gól lepší. Verím, že v ďalších zápasoch to bude z našej strany lepšie.“
Eugen Rabčan, brankár SR: „Spravodlivá remíza v riadnom hracom čase, bol to 50 na 50 hokej, aj keď v druhej tretine bol súper trochu lepší, my zasa v tretej. V predĺžení som si myslel, že to bol faul, neodpískali to, bola z toho veľká šanca, súper to premenil a, bohužiaľ, prehrali sme. Prvá tretina bola pre mňa trochu ťažšia, nejako som sa dostával do tempa po ceste, chalani mi pomohli. V druhej tretine som predviedol jeden dôležitý zákrok a potom sa mi už chytalo skvele. Škoda takej prehry.“
Simon Jellúš, útočník SR: „Som rád, že som strelil gól v takom dôležitom momente, keď tímu pomohol doviesť duel do predĺženia. V úvode nám trošku nešli nohy, potom sme sa rozbehli. Lotyši hrali kvalitný hokej. Škoda, že nám to nevyšlo. Spočiatku som mal aj nervozitu, no potom som si povedal, že teraz je čas ukázať sa a hrať svoj hokej. Spoluhráči v tíme i vo formácii mi veľmi pomohli. Aj vďaka nim som sa cítil dobre.“
Samuel Buček, útočník SR: „Medzinárodný hokej je o korčuľovaní a súbojoch. V prvej tretine sme ich prehrávali a zbytočne sme si komplikovali život. Po 1. tretine sme si povedali veci, ktoré musíme zlepšiť a bolo to vidno. Zvýšili sme početnosť streľby a viac sme držali puk. Z toho vyplynul aj vyrovnávajúci gól. Tretia tretina bola naša najlepšia. Na nej chceme stavať do ďalších zápasov.“
ďalší výsledok:
Nemecko - Rakúsko 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly: 12. Loibl, 40. Ugbekile, 48. Stachowiak
tabuľka:
1. Nemecko 1 1 0 0 0 3:0 3
2. Lotyšsko 1 0 1 0 0 3:2 2
3. SLOVENSKO 1 0 0 1 0 2:3 1
4. Rakúsko 1 0 0 0 1 0:3 0
ďalší program 37. ročníka Nemeckého pohára:
sobota 7. novembra
15.00 SLOVENSKO - Rakúsko
18.30 Nemecko - Lotyšsko
nedeľa 8. novembra
11.00 Lotyšsko - Rakúsko
14.45 Nemecko - SLOVENSKO
Nemecko - Rakúsko 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly: 12. Loibl, 40. Ugbekile, 48. Stachowiak
tabuľka:
1. Nemecko 1 1 0 0 0 3:0 3
2. Lotyšsko 1 0 1 0 0 3:2 2
3. SLOVENSKO 1 0 0 1 0 2:3 1
4. Rakúsko 1 0 0 0 1 0:3 0
ďalší program 37. ročníka Nemeckého pohára:
sobota 7. novembra
15.00 SLOVENSKO - Rakúsko
18.30 Nemecko - Lotyšsko
nedeľa 8. novembra
11.00 Lotyšsko - Rakúsko
14.45 Nemecko - SLOVENSKO