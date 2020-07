Obranca Golian zamieril z Detvy do zámorskej WHL

Kennewick 14. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Golian sa dohodol na spolupráci s americkým klubom Tri-City Americans, ktorý pôsobí vo WHL. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Golian hral v uplynulých dvoch sezónach v tipsportligovej Detve. V ročníku 2018/2019 pôsobil aj v projekte HK Orange 20 a zahral si aj na majstrovstvách sveta hráčov do 18 aj 20 rokov. V predčasne ukončenom tipsportligovom ročníku 2019/2020 odohral za Detvu 51 zápasov, v ktorých mal bilanciu 1 gól a 5 asistencií.



Pre 19-ročného obrancu pôjde o prvú skúsenosť so zámorským hokejom. "Je to zručný hráč, ktorý nám pomôže na modrej čiare. Sme veľmi radi, že sa k nám pripojí," uviedol generálny manažér klubu Bob Tory.