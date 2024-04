Obranca Ivan zostáva v Liberci, klub si uplatnil opciu

Liberec 25. apríla (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Michal Ivan bude naďalej pôsobiť v českom extraligovom tíme HC Bílí Tygři Liberec. Klub si uplatnil opciu a s 24-ročným obrancom predĺžil zmluvu do 30. apríla 2025.



Okrem Ivana bude dres Liberca naďalej obliekať aj útočník Oscar Flynn. "Obaja majú ideálny hokejový vek, ich podpis je dôležitý pre zachovanie osi tímu i pri niekoľkých odchodoch. Budeme sa snažiť o podpísanie zmlúv i na ďalšie sezóny, ale očakávam, že majú ambície odísť do zahraničia," uviedol pre klubový web tréner "bielych tigrov" Filip Pešán.



Ivan odohral pod Ještědom už tri sezóny. V skončenom klubovom ročníku absolvoval v drese Liberca 51 zápasov v základnej časti českej extraligy, v ktorých si pripísal 14 bodov za päť gólov a deväť asistencií. V play off pridal deväť štartov so ziskom troch bodov (0+3). V minulosti hral aj za Zvolen či Pardubice. V súčasnosti je v kádri slovenskej reprezentácie, ktorá sa pripravuje na MS, v úvodných prípravných stretnutiach si plnil funkciu kapitána.



Okrem Ivana a Flynna si vedenie Liberca uplatnilo opciu aj na obrancu a odchovanca klubu Davida Aubrechta.