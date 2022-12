Obranca Jurčina ukončil kariéru: Roky nezastavím

Praha 2. decembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Milan Jurčina ukončil vo veku 39 rokov hráčsku kariéru. Na svojej stránke o tom informoval klub Sparta Praha, v ktorom odohral takmer štyri sezóny.



"Bolo mi potešením odohrať záverečné sezóny kariéry práve v Sparte. Ďakujem celej organizácii a fanúšikom za milé prijatie a rozlúčku. Žiaľ, roky nezastavím a rozhodol som sa, že hokejovú kariéru ukončím. Sparte budem naďalej držať palce," poznamenal obranca, ktorý nastúpil v prebiehajúcej sezóne 2022/2023 do 12 zápasov.



Počas kariéry si vyskúšal najvyššie súťaže aj vo Švajčiarsku, Fínsku, Nemecku a pôsobil aj v KHL. Najväčšiu časť kariéry strávil v NHL. V dresoch Bostonu, Washingtonu, Columbusu a NY Islanders odohral celkovo 451 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 24 gólov, 59 asistencií a 298 trestných minút. "Keď sa pozriete na kariéru Milana Jurčinu, tak nezostáva nič iné, iba sňať klobúk. Ďakujeme mu za všetko, čo pre Spartu spravil a prajeme mu to najlepšie do ďalšej fázy života," uviedol športový riaditeľ Petr Ton.



Milan Jurčina reprezentoval Slovensko na piatich MS a troch ZOH.