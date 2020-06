Obranca Kováčik ukončil kariéru

Topoľčany 29. júna (TASR) – Slovenský hokejový obranca Jozef Kováčik ukončil hráčsku kariéru. „Nikdy nezabudnem na moje dva tituly so Slovanom Bratislava a hlavne na titul s mojou modrobielou Kometou Brno," uviedol na instagrame.



„Mrzí ma neukončená cesta za postupom s mojím rodným mestom. Na záver už len toľko: Bola to nádherná jazda na ktorú nikdy nezabudnem a hlavne nech hokej naďalej spája ešte viac ľudí ako doteraz," poznamenal.



Kováčik sa z rodných Topoľčian po sezónach v Martine a Nitre dostal do Slovana Bratislava. S ním získal dva majstrovské tituly a po štvorročnom pôsobení v belasom drese zamieril do Brna. Jeho šesťročné účinkovanie v Komete vyvrcholilo majstrovským titulom v roku 2017. Následne sa vrátil do Nitry, no prevažnú časť ročníka 2017/2018 napokon oodhral vo Zvolene. V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v prvoligových Topoľčanoch.