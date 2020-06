Obranca Dallasu Polák sa po 14 rokoch v NHL vráti do Vítkovíc

Ostrava 15. júna (TASR) - Český hokejový obranca Roman Polák sa po 14-ročnom pôsobení v NHL vráti do materského klubu HC Vítkovice Ridera. S vedením klubu zatiaľ nepodpísal zmluvu, keďže má naďalej platný kontrakt s Dallasom Stars, no s českým extraligistom sa už záväzne dohodol na budúcom kontrakte. HC Vítkovice predstavil novú akvizíciu na tlačovej konferencii.



"V našom klube bola jednoznačná zhoda, že hráča Romanových kvalít a skúseností musíme jednoznačne získať. Mám veľkú radosť, že sa nám to podarilo. Verím, že našu vydarenú snahu ocenia aj naši fanúšikovia," uviedol športový riaditeľ HC Vítkovice Ridera Roman Šimíček.



Poláka ešte pred návratom do Vítkovíc pravdepodobne čaká dohranie sezóny v NHL. "Roman naďalej zostáva hráčom Dallasu, preto s nami zatiaľ nemohol podpísať zmluvu. Dohodli sme sa však, že po splnení všetkých povinností, ktoré mu vyplývajú z platného kontraktu v NHL, sa stane hráčom Vítkovíc. Mám veľkú radosť z toho, že sme sa dohodli na dlhodobom kontrakte," prezradil Šimíček.



Herný prejav Poláka charakterizuje najmä dôraz a podpora defenzívy. V NHL doteraz odohral celkovo 877 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 26 gólov a 118 asistencií. Do najprestížnejšej súťaže ho draftoval klub St. Louis Blues, zahral si aj za Toronto a San Jose. Od roku 2018 pôsobí v Dallase.



Vo Vítkoviciach budú jeho spoluhráčmi aj slovenskí obrancovia Patrik Koch a Peter Trška a útočníci Jozef Baláž, Peter Šišovský a Rastislav Dej.