Hokej: Országh musí holenie odložiť, Hradec vykresal iskierku nádeje

Třinec 23. apríla (TASR) - Hokejisti Třinca chceli v nedeľu oslavovať štvrtý titul v sérii, no s Hradcom Králové prehrali 1:2 po predĺžení. Domáci nevyužili viacero šancí a ani jednu zo štyroch presiloviek, hostia tak znížili stav série na 1:3. Asistent trénera Vladimír Országh pre TASR uviedol, že do stredajšieho duelu v Hradci musí ísť mužstvo s pokorou.



Zápas bol vyrovnaný. Hradec išiel do vedenia v 1. tretine, v druhej Oceláři vyrovnali. V tretej gól nepadol a v predĺžení rozhodol po 34 sekundách Radovan Pavlík. "Je to boj, rozhodujú maličkosti. V tretej tretine to bolo kto z koho. Bolo to vyrovnané, oni nás zatlačili, potom my ich. Remíza bola spravodlivá, medzi úspechom a neúspechom je veľmi tenká čiara. Boli sme menej šťastnejší. Ideme ďalej, je to 3:1, vedeli sme, že 4:0 to nebude. Hradec hrá naozaj dobre. Musíme dobre zregenerovať a ísť do Hradca. Stále sme jedno víťazstvo od titulu. Ale ideme s pokorou a rešpektom," povedal Orzságh po zápase.



Sériu sprevádza málo vylúčení, vo štvrtom zápase ich však bolo šesť a Třinec hral štyrikrát v početnej výhode. Tie však nezahral ideálne. "Musíme v nich byť trošku viac aktívnejší, dávajú si pozor na našich kľúčových hráčov. Možno musíme voliť jednoduchšie riešenia. Potrebujeme dostávať puky pred brankára a čakať na dorážky a aj hráča, ktorý tam cloní. Zápasy sú veľmi podobné, každý je o góle. Takže je to boj o život aj pre ich, aj pre nás, každý hráme o niečo. Nie je sa na čo šetriť," dodal Orzságh.



Vo štvrtom zápase pribudol trénerom Třinca komfort v podobe Libora Hudáčka. Slovenský útočník sa vrátil do zostavy po treste, ktorý dostal ešte v semifinálovej sérii s Pardubicami. V nedeľu však nastúpil až vo štvrtom útoku. "Mal výbornú sériu proti Pardubiciam, ale vyhrali sme bez neho tri zápasy. Takže sme nechceli miešať so zostavou a preto hral v tej lajne, v ktorej hral. Má nejaké zdravotné veci, musí sa dať dokopy. Je to hráč, ktorý smerom dopredu môže niečo vymyslieť," povedal slovenský kouč.



Realizačný tím "oceliarov" chcel ešte oddialiť oslavy Hradca po víťaznom góle, vzal si výzvu na jeho preskúmanie pre údajnú hru vysokou hokejkou. Országh však pre TASR priznal, že to bola len akási skúška. "Bol tam náznak vysokej hokejky, išlo o rozhodujúci gól, čiže aj keby sme neuspeli, nič to neriešilo, bolo by po zápase. Bolo to minimum, čo sme mohli urobiť. Neuspeli sme a právom."



Hostia sa po prvom triumfe v sérii budú v stredu snažiť o druhý a vrátiť sa tak ešte raz na severovýchod Čiech. To však Třinec nechce dopustiť. Už v stredu by sa chcel Országh oholiť, keďže jeho tvár zdobí už poriadne hustý porast. "Ja s tým problém nemám, v play off to takto zapúšťam už dva týždne pred jej začiatkom, aby to malo fazónu. Ale bol by som rád, keby som sa čo najskôr oholil. Ale je to rituál, musím počkať," uzavrel asistent Zdeňka Motáka pre TASR.