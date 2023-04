Hokejová osemnástka sa na MS pripravuje už aj s Dvorským a Štrbákom

Zvolen 11. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala v utorok druhý blok záverečnej prípravy na MS tejto vekovej kategórie vo švajčiarskych mestách Bazilej a Porrentruy. Tím pod vedením hlavného kouča Tibora Tartaľa sa zišiel vo zvolenskej ICE Aréne, kde bude trénovať do piatka a v sobotu ráno odcestuje autobusom do hostiteľskej krajiny šampionátu. V kádri sú už aj Dalibor Dvorský a Maxim Štrbák, informoval portál hockeyslovakia.sk.



Z pôvodného kádra vypadlo trénerom až 13 hokejistov. Naopak, doplnili ho útočníci Dalibor Dvorský s Adamom Cedzom a obrancovia Maxim Štrbák s Jakubom Chromiakom. "Vždy je náročné robiť škrty v tíme. Počas sezóny hráčov lepšie spoznáte, nadobudnete s nimi určité vzťahy a potom je ťažké ich vyradiť krátko pred záverečným blokom prípravy. Mali sme k dispozícii viac ako tridsiatku najlepších hráčov, a tak o nominácii rozhodovali malé detaily,“ vysvetlil Tartaľ.



Tréneri privítali na utorňajšom popoludňajšom tréningu takmer kompletný káder. Chýbal iba brankár Samuel Urban, ktorý sa na pár dní presunul k reprezentačnej dvadsiatke a v stredu nastúpi proti Švajčiarsku na Turnaji piatich krajín v Poprade. "Samo mal počas pôsobenia v USHL menšiu hernú vyťaženosť. Preto sme mu dopriali jeden medzinárodný štart navyše v drese dvadsiatky,“ uviedol tréner.



Premiérovo v sezóne sa pripojil k osemnástke Dalibor Dvorský. Sedemnásťročný útočník ukončil klubový ročník v drese dorastu AIK Štokholm. Počas svojej štvorzápasovej anabázy nazbieral sedem bodov a pomohol tímu k zisku bronzových medailí. Predtým nastupoval aj v juniorskom mužstve a pridal viac ako 40 štartov za mužov v Allsvenskan: "Hral som všade, kde som mohol Je to však v poriadku. Všade chcem hrať najlepšie, ako viem. Pomohlo mi, že som mohol nastúpiť na pár duelov v doraste, aby som si viac zvykol na juniorský hokej, ktorý je iný ako mužský.“



Rovnako ako Dvorský, ani Maxim Štrbák v tejto sezóne nehral za osemnástku. Všestranný bek absolvoval majstrovstvá sveta juniorov v Kanade a na klubovej scéne si obliekal dres Sioux Falls Stampede v USHL. Tím ho uvoľnil na šampionát aj napriek tomu, že v lige stále bojuje o postup do play off. "Samozrejme, nie je jednoduché odísť v takom náročnom období, ale všetci to pochopili, popriali mi veľa šťastia a budú mi chýbať,“ povedal pre hockeyslovakia.sk obranca, ktorý oslávi vo štvrtok 18. narodeniny.



Štrbák s Dvorským tvoria dvojicu s najväčšími medzinárodnými skúsenosťami v kádri Tibora Tartaľa. Obaja majú za sebou účasti na dvoch juniorských MS a boli súčasťou kádra aj na zrušenom šampionáte dvadsaťročných. Slovensku pomohli k zisku strieborných medailí na Hlinka Gretzky Cupe 2021 a taktiež k postupu do elitnej kategórie MS hráčov do 18 rokov. "Moja hra a správanie v šatni sa nijako nemenia. Budem sa snažiť hrať spoľahlivo v obrane a byť lídrom,“ zdôraznil Štrbák.



Osemnástku čaká po druhom bloku záverečnej prípravy v sobotu celodňový autobusový presun zo Zvolena do švajčiarskeho Zürichu. Pred začiatkom šampionátu odohrajú mladí Slováci jeden prípravný zápas, 17. apríla s Fínmi. Počas nasledujúceho dňa zamieria do dejiska šampionátu v Porrentruy. V základnej A-skupine majstrovstiev sa postupne stretnú s Čechmi (20. 4.), Švédmi (21. 4.), Kanaďanmi (23. 4.) a Nemcami (24. 4.). Z pätice družstiev postúpi najlepšia štvorka do štvrťfinále, najhorší tím bude bojovať o záchranu v elitnej kategórii MS.