Pardubice zvíťazili nad Brnom 7:1

Na snímke zľava Peter Čerešňák(Slovensko) a Mikkel Aagaard (Dánsko) v zápase Slovensko - Dánsko na hokejovom turnaji o Nemecký pohár 11. novembra 2023 v nemeckom Landshute. Foto: TASR/SZĽH - Andrej Galica

Gólom sa na tom podieľal aj slovenský obranca Peter Čerešňák.

Autor TASR
Praha 21. januára (TASR) - Hokejisti Pardubíc zvíťazili v stredajšej dohrávke 22. kola českej extraligy nad Kometou Brno jednoznačne 7:1. Obhajcom titulu ukončili štvorzápasovú sériu víťazstiev a upevnili si pozíciu lídra tabuľky. Gólom sa na tom podieľal aj slovenský obranca Peter Čerešňák.



česká extraliga - dohrávka 22. kola:

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 7:1 (0:1, 4:0, 3:0)

Góly: 27. ČEREŠŇÁK, 31. Kondelík, 37. Kousal, 38. Mikliš, 44. Gazda, 47. Kaut, 49. Kaut - 11. Zbořil
