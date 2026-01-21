< sekcia Šport
Pardubice zvíťazili nad Brnom 7:1
Gólom sa na tom podieľal aj slovenský obranca Peter Čerešňák.
Autor TASR
Praha 21. januára (TASR) - Hokejisti Pardubíc zvíťazili v stredajšej dohrávke 22. kola českej extraligy nad Kometou Brno jednoznačne 7:1. Obhajcom titulu ukončili štvorzápasovú sériu víťazstiev a upevnili si pozíciu lídra tabuľky. Gólom sa na tom podieľal aj slovenský obranca Peter Čerešňák.
česká extraliga - dohrávka 22. kola:
HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 7:1 (0:1, 4:0, 3:0)
Góly: 27. ČEREŠŇÁK, 31. Kondelík, 37. Kousal, 38. Mikliš, 44. Gazda, 47. Kaut, 49. Kaut - 11. Zbořil
