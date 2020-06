Pastrňák nevypočul fotografov, nad hlavu zdvihne len tímovú trofej

Praha 12. júna (TASR) - Český hokejista David Pastrňák odmietol splniť žiadosť fotografov, aby zdvihol nad hlavu trofej za víťazstvo v ankete Zlatá hokejka. Dvadsaťštyriročný útočník to zdôvodnil tak, že namiesto individuálnych chce dvíhať nad hlavu iba tímové trofeje z MS a Stanleyho pohár.



Hokejista Bostonu Bruins vyrovnal štvrtým triumfom v ankete v sérii rekord Jaromíra Jágra, ktorý to predtým dosiahol v rokoch 2005 až 2008. Jágr má doma dvanásť trofejí, Pastrňák však nemá v hlave túžbu prekonať ho: "Hrám tímový šport, takže by som chcel uspieť s celým mužstvom, nie iba sám. V tom sme všetci hokejisti i futbalisti rovnakí. Aj keď futbalisti by možno individuálnu cenu zdvihli nad hlavu, takže poviem to inak, že v tom sme všetci hokejisti rovnakí. Ale každá Zlatá hokejka ma motivuje zlepšovať sa rok čo rok."



Pastrňák si cenu prevzal doma v Česku, pôvodne však chcel prečkať pandémiu koronavírusu v Amerike: "Bol som najskôr tam. Ale všetky posilňovne a štadióny boli zatvorené. Dalo sa trénovať iba doma, pritom ja som vždy tvrdil, že vo svojom dome nebudem mať posilňovňu. Ale teraz mi v karanténe chýbala, čomu by som neveril, že to niekedy poviem. Keď som potom počul, že vo Švédsku a v Česku chodia hráči na ľad, priletel som. Aj ja teraz chodím dvakrát do týždňa na ľad a trikrát do posilňovne."



Český reprezentant sa vyjadril aj k reštartu sezóny NHL, ktorú by si želal dohrať pred divákmi. To však nebude možné: "Všetci chceme hrať hokej, ale prestávka bola taká dlhá, že budeme potrebovať čas, aby sme sa dostali do tempa. Bez divákov to bude nanič. Počul som, že sa vraj ani nebudeme môcť tešiť z gólov. Ale musíme to spolu prekonať."



Boston si v tejto sezóne brúsi zuby na triumf, pred prerušením súťaže bol na čele celej NHL. Pastrňák však tvrdí, že si po reštarte môžu na trofej nárokovať všetky tímy. "Všetci chcú vyhrať. Montreal je v play off, Carey Price sa môže zblázniť a vyradia niekoľko tímov. Takže všetky výhody a nevýhody sú zmazané a to, o čo sme sa snažili v základnej časti, je preč."