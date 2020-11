Petrovický nominoval na kemp vo Zvolene pred MS do 20 rokov 45 hráčov

Nominácia SR 20 na záverečnú prípravu vo Zvolene – hráči podľa klubov:



Dominik Sojka (HC '05 Banská Bystrica)

Eugen Rabčan (HC '05 Banská Bystrica, Winnipeg Ice/Kan.)

Roman Faith (Bratislava Capitals)

Maxim Čajkovič (Bratislava Capitals, Val-d'Or Foreurs/Kan.)

Ádam Beke

Michal Beňo

Dominik Jendek

Antonio Ožvald (všetci HC Slovan Bratislava)

Matej Ľupták

Oliver Turan (obaja HC 07 Detva)

Andrej Golian (HC 07 Detva, Tri-City Americans/USA)

Juraj Eliaš (HC Košice)

Dávid Mudrák (HC Košice, Oshava Generals/Kan.)

Sebastián Droppa

Patrik Kozel

Markus Michalík (všetci MHK 32 Liptovský Mikuláš)

Matej Farkaš (HK Mládež Michalovce)

Šimon Nemec (HK Nitra)

Lukáš Škvarek (HK Nitra, HK Levice)

Martin Šeliga (HC Nové Zámky)

Oliver Fatul (HC Nové Zámky, Swift Current Broncos/Kan.)

Filip Mešár (HK Poprad)

Martin Knižka (HK Spišská Nová Ves, HK Nitra)

Šimon Bečár

Samuel Krajč

Šimon Latkóczy

Marko Stacha (všetci HK Dukla Trenčín)

Martin Chromiak (HK Dukla Trenčín, Kingston Frontenacs/Kan.)

František Gajdoš

Maroš Jedlička

Jakub Kolenič (všetci HKM Zvolen)

Samuel Rehák (MsHKM Žilina, HC Nové Zámky)

Róbert Bačo (HC Karlovy Vary/ČR)

Michael Drábek (HC Bílí Tygři Liberec/ČR)

Šimon Groch

Matúš Hlaváč (obaja HC Olomouc/ČR)

Ján Lašák (Jokerit Helsinki/Fín.)

Samuel Kňažko

Juraj Slafkovský (obaja TPS Turku/Fín.)

Rayen Petrovický (TuTo Turku/Fín.)

Simon Jellúš (Karlskrona HK/Švéd.)

Michal Mrázik (Linköping HC/Švéd.)

Samuel Hlavaj (Sherbrooke Phoenix/Kan.)

Oleksij Myklucha (Rouyn-Noranda Huskies/Kan.)

Matej Kašlík (Chicoutimi Saguenéens/Kan.)



Realizačný tím:



Manažér:

Tomáš Pšenka



Tréner:

Róbert Petrovický



Asistenti trénera:

Viliam Čacho

Martin Štrbák



Tréner brankárov:

Rastislav Staňa



Kondičný tréner:

Matúš Dzian



Videotréner:

Patrik Michnáč



Lekár:

Štefan Krnáč (do 6.12.)

Radoslav Hreha (od 6.12.)



Maséri:

Miroslav Harvančík

Maroš Solenský



Médiá manažér:

Tomáš Kyselica (do 6.12.)





Náhradníci (na telefonické zavolanie):

Jakub Lopejský

Adrián Zubák (obaja HC'05 Banská Bystrica)

Filip Belányi (HC'05 Banská Bystrica/HK Levice)

Richard Petráš (HC Slovan Bratislava)

Jakub Demek, Samuel Nagy (obaja HC Košice)

Matúš Lukáš Lavička

Peter Melcher

Tomáš Nauš (MHA Martin)

Jakub Ragan (HK Mládež Michalovce)

Dávid Hajnik

Richard Hodorovič

Adam Jevoč

Adrián Valigura (HK ŠKP Poprad)

Tomáš Boľo (MŠK Púchov)

Šimon Opatovský (MHKM Skalica)

Gabriel Olejník (HK Spišská Nová Ves)

Tobiáš Marguš (HK Trnava)

Ján Petriska (AZ Havířov/ČR)

Alex František Kupka (St. Cloud Norsmen/USA)

Artur Turanský (Youngstown Phantoms/USA)

Bratislava 16. novembra (TASR) – Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odštartuje záverečnú fázu prípravy na juniorský šampionát v Kanade izolovaným kempom vo Zvolene, do ktorého sa 30. novembra zapojí 40 korčuliarov a päť brankárov.Po prvom týždni sústredenia v bubline zúži trénerský štáb na čele s hlavným kormidelníkom Róbertom Petrovickým nominačný zoznam o desať mien, tesne pred odletom do Kanady ešte o ďalších päť. Do Edmontonu tak 13. decembra odletí 26 hráčov a štyria brankári. V pondelok o tom informoval portál hockeyslovakia.sk.uviedol Petrovický.Nominovaných hráčov rozdelia počas kempu do dvoch tímov, ktoré v závere prvého týždňa spoločnej prípravy nastúpia na dve prípravné stretnutia.pokračoval Petrovický.Na zozname je osem hráčov, ktorí sa predstavili na uplynulom juniorskom šampionáte v Česku – Čajkovič, Jendek, Turan, Mudrák, Stacha, Kňažko, Mrázik a Hlavaj.Nechýbajú ani dve slovenské voľby z nedávneho draftu zámorskej NHL, Kňažko, Chromiak, či traja hokejisti s ročníkom narodenia 2004. Ide o extraligové duo Nemec, Mešár a Slafkovského, ktorý pôsobí vo Fínsku.dodal Petrovický.