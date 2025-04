Pláněk s dištancom za faul na Sedláka, Ujčík: Úmyselný zákrok

Pardubice 8. apríla (TASR) - Český hokejista Martin Pláněk z Hradca Králové dostal osemzápasový dištanc a pokutu vo výške desiatich percent platu za faul na Lukáša Sedláka v treťom semifinále play off. Tridsaťtriročný obranca podkopol útočníka a kapitána Pardubíc v súboji počas prvej tretiny. Dynamo vyhralo duel 4:0 a v sérii vedie 2:1 na zápasy.



„Išlo o úmyselný a vedome vedený zákrok na protihráča, ktorého možno považovať za hráča v držaní puku, čo malo za následok nekontrolovaný a nebezpečný pád protihráča,“ uviedla Asociácia profesionálnych klubov ľadového hokeja (APK LH) vo vyhlásení. Podľa jej šéfa Viktora Ujčíka pri určovaní trestu zohľadnil aj skutočnosť, že Sedlák utrpel zranenie a Pláněk bol v uplynulom období opakovane trestaný.



Pláněk v siedmej minúte podkopol pri mantineli Sedláka. Tridsaťdvaročný majster sveta z minulého roka stratil rovnováhu a nekontrolovane si udrel hlavu o ľad. Klzisko opustil na nosidlách so zafixovanou krčnou chrbticou a hýbal len rukami. Zápas sa skončil pre oboch hráčov. Hlavní rozhodcovia Daniel Pražák a Tomáš Mejzlík po preskúmaní faulu na videu udelili pre beka Hradca päťminútový trest za podrazenie.



Sedlák strávil noc v nemocnici, no v utorok ráno ho už prepustili. „Podstúpil sériu vyšetrení, je stabilizovaný a mimo ohrozenia života. Teraz čaká Lukáša domáca liečba. Bližšie informácie o jeho zdravotnom stave a termínu návratu v prebiehajúcom play off nebudeme zverejňovať,“ uviedol klub v utorok okolo desiatej predpoludním vo svojom stanovisku na oficiálnych sieťach. Ofenzívny líder Pardubíc vynechal na začiatku sezóny dva mesiace pre otras mozgu a pred play off nehral mesiac pre zranenie v dolnej časti tela. Ďalšia absencia znamená komplikáciu pre jeho prípadnú účasť v drese obhajcov titulu na tohtoročných MS v Dánsku a Švédsku.



K tomuto hrozivému momentu sa vyjadril aj slovenský obranca Dávid Mudrák, ktorý si oblieka dres Hradca od začiatku tejto sezóny: „Je nám to ľúto. Určite Martin nechcel, aby to takto skončilo. Bol to súboj a a bohužiaľ sa to stalo."



Štvrtý duel série bol na programe v stredu opäť na ľade Pardubíc. V oboch celkoch pôsobí viacero Slovákov. V treťom stretnutí si za Dynamo pripísali asistenciu obranca Peter Čerešňák a útočník Matej Paulovič.