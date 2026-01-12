Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Plzeň zdolala Olomouc 3:2

.
Na archívnej snímke Adrián Holešinský. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slovenský útočník Adrián Holešinský v drese domácich nebodoval, rovnako tak ani jeho krajania Silvester Kusko a Rayen Petrovický za Olomouc.

Autor TASR
Plzeň 12. januára (TASR) - Hokejisti Plzne zdolali v pondelkovom stretnutí 41. kola českej extraligy na domácom ľade Olomouc 3:2. Pripísali si tak šieste víťazstvo z uplynulých siedmich zápasov.

Slovenský útočník Adrián Holešinský v drese domácich nebodoval, rovnako tak ani jeho krajania Silvester Kusko a Rayen Petrovický za Olomouc. Hosťom, ktorých vedie tréner Róbert Petrovický, chýbal pre zranenie Viliam Čacho.



Česká extraliga - 41. kolo:

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Góly: 5. Měchura, 17. Lev, 60. Zámorský - 11. Černý, 47. Plášek
.

