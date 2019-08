Účasť Žiliny v 1.lige je neistá

Ročný rozpočet klubu, ktorý bol prílohou zmluvy o prenájme, predpokladal náklady takmer 370 000 eur, čo bolo o polovicu menej ako v uplynulom ročníku. Predpokladané príjmy boli 285 000 eur.

Žilina 13. augusta (TASR) – Štart mužov MsHK Žilina v druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaži je neistý. Mestské zastupiteľstvo dnes neschválilo zmluvu o prenájme komplexu zimného štadióna akciovej spoločnosti MsHK Žilina, v ktorej má mesto stopercentný podiel.



Podľa zmluvy, ktorú poslancom predložil primátor Žiliny Peter Fiabáne, chcelo mesto prenajať klubu zimný štadión na tri roky za symbolický ročný nájom jedno euro. Všetky výnosy z prenájmov priestorov štadióna a reklamy mali ísť na činnosť klubu.



Ročný rozpočet klubu, ktorý bol prílohou zmluvy o prenájme, predpokladal náklady takmer 370 000 eur, čo bolo o polovicu menej ako v uplynulom ročníku. Predpokladané príjmy boli 285 000 eur.



Podľa primátora nie je rozhodnutie poslancov pre neho povzbudzujúce vzhľadom na množstvo energie a času, ktorý venovali snahe dať žilinskému hokeju budúcnosť. Či sa muži Žiliny predstavia v nasledujúcom ročníku St. Nicolaus 1. ligy, je podľa primátora predčasné hovoriť. Viac svetla do situácie vnesie rokovanie s predstavenstvom a dozornou radou MsHK Žilina.



"Som presvedčený, že to neznamená definitívny koniec mužského hokeja. Odpoveď je skôr na strane ľudí, ktorí sa v žilinskom hokeji angažujú dnes. Je tu fungujúci mládežnícky hokejový klub, ktorý môže byť základom budúcnosti."



"Či príde v najbližších dňoch a týždňoch nejaká energia pre seniorsky hokej, to očakávam od tých, ktorí majú hokej radi a ktorí ho povzbudzujú. Očakávať, že všetko vyrieši primátor a vedenie mesta, považujem za nie relevantné očakávanie. Uvítal by som, keby sa našiel aj niekto ďalší, kto chce pomôcť," doplnil Fiabáne.



Mestu sa po vypadnutí hokejistov z Tipsport ligy nepodarilo počas letnej prestávky získať investora, na poste generálneho manažéra skončil po necelých troch mesiacoch Ernest Bokroš. Účasť seniorov klubu s 94-ročnou históriou v nasledujúcom ročníku St. Nicolaus 1. ligy je tak otázny aj napriek tomu, že Žilina medzi prihlásenými mužstvami figuruje.