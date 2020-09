Pre Košičanov je Kaufland Cup motivujúci

Košice 9. septembra (TASR) – Pre hokejistov HC Košice sú zápasy Kaufland Cupu vítaným oživením prípravy. Všetky predsezónne zápasy, vrátane duelov v pohárovej súťaži, absolvujú na klziskách súperov, no zároveň oceňujú súťaživosť, ktorú priniesol nový projekt.



Oceliari odštartovali prípravné obdobie zápasom vo Zvolene (0:3) a v premiére v Kaufland Cupe prehrali v Poprade 2:3 po predĺžení.



„Ukázali sme, že vieme hrať aj proti favoritom extraligy. Poprad bol favorit aj tohto zápasu, no my sme s ním hrali vyrovnanú partiu. Zbytočne sme však strácali sily v oslabeniach, tých sme mali zbytočne veľa. Potom sme nemali sily dostať sa do tlaku. Z toho sa musíme poučiť," poznamenal kapitán košického tímu Michal Chovan.



Tréner a zároveň športový riaditeľ klubu Jan Šťastný spravil niekoľko zmien v zostave a hoci jeho tím stiahol aj manko 1:3, napokon získal iba bod za prehru v predĺžení. „V Poprade sme chceli zaskočiť favorita, ale vieme, kde sa v príprave nachádzame. Je pozitívne, že máme aspoň bod a zostávame v hre o postup. Naši hráči ukázali srdce, bojovnosť a to sú prvky, na ktorých chceme stavať," uviedol Šťastný.



Košičanov čaká vo štvrtok 10. septembra ďalší pohárový zápas v Spišskej Novej Vsi a v utorok sa predstavia v Michalovciach. Oba zápasy budú mať, rovnako ako duel s Popradom, nádych derby stretnutí, navyše pôjde o body do tabuľky. Oceliari, ktorých tím sa vyformoval v priebehu augusta, nechcú zaostávať.



„Veľa ľudí nás podceňovalo a hoci máme veľa mladých hráčov, tak popri nich je v kádri aj viacero skúsených a navyše máme výborného brankára. Verím, že keď budeme pracovať tak tvrdo ako doteraz, tak bude košický tím konkurencieschopný. Naďalej chceme naháňať najväčších adeptov na titul," poznamenal Šťastný.



Kaufland Cup je pre slovenské tímy novinka a prináša im nielen zápasy s ligovými konkurentmi, ale aj ambicióznymi prvoligistami. „Je to určite lepšie než priateľské zápasy. Tu sa hrá o body, existuje tabuľka a je možnosť postupu. To je motivujúce. Celkovo je to dobrý projekt, tímom to pomôže a aj my si zmeriame sily s konkurenciou," povedal útočník Pavel Klhůfek.