Hokej: Prešov zdolal Spišskú Novú Ves a postúpil do štvrťfinále

HC GROTTO Prešov - HK Spišská Nová Ves 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)



Góly: 19. Michnáč (Rajnoha, Lialka), 39. Sýkora (Vas, A. Nauš), 48. Lialka (Čacho, A. Nauš) - 50. Kuru (Džugan, Beaudry), 51. Vartovník. Rozhodovali: Baluška, Štefik - Synek, D. Konc ml., vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3112 divákov



Prešov: Bespalov - F. Fekiač, Rajnoha, Turan, Jendroľ, Růžička, Glazkov, Bakala - Michnáč, Čacho, Welychka - A. Nauš, Vas, Lialka - Lalík, Šimun, Sýkora - V. Fekiač, Zagrapan, Valent



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Malina, Podlipnik, Beaudry, Romaňák, Česánek, Ordzovenský - Giľák, Salituro, Tkáč - Ahström, Kuru, Džugan - Hamráček, Vartovník, Štrauch - Ščurko, Vrábeľ, I. Novák



/konečný výsledok série: 3:0, Prešov postúpil do štvrťfinále/

Prešov 19. marca (TASR) - Hokejisti HC GROTTO Prešov postúpili do štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy. V predkole zdolali Spišskú Novú Ves 3:0 na zápasy, sobotný tretí duel vyhrali na domácom ľade 3:2. V ďalšej fáze narazia na víťaza základnej časti HC Slovan Bratislava.Spišiaci obsadili po základnej časti siedme miesto, keď im tesne ušiel priamy postup do play off. V predkole narazili na desiaty Prešov, ktorý bol podľa postavenia v tabuľke aj vzájomných zápasov v pozícii outsidera. "Papierové" predpoklady sa však nenaplnili, naopak, zverenci Ernesta Bokroša ukončili sériu v najrýchlejšom možnom čase. Postupne ich zdolali 3:0, 4:3 a 3:2. Pre Spišiakov sa sezóna skončila.Hostia nastúpili s imperatívom víťazstva, z ich zostavy však po druhom zápase série vypadli členovia prvej formácie Atwal a Rapáč. Prvá tretina priniesla vyrovnaný hokej s lepším záverom pre Prešovčanov. Tí sa v 17. minúte dostali k presilovke, v nej Michnáč uspel individuálnou akciou, ktorou otvoril skóre - 1:0.Druhá tretina priniesla rušný hokej a iskrilo sa nielen na ľade. Sľubné šance Spišiakov na vyrovnanie nevyužili Giľák a Salituro. Na tribúne došlo k potýčke medzi divákmi, po zákroku Džugana na brankára Bespalova sa zaiskrilo aj na ľade. Domáci sa následne dostali k viacerým presilovkám a hoci Spišiaci dlho odolávali, v 19. minúte inkasovali druhý gól. Strieľanú prihrávku Vasa tečoval Sýkora - 2:0.Spišiaci mohli znížiť v presilovke od 43. minúty, ale nevypracovali si vážnejšiu šancu. Naopak, v 48. minúte Lialka vyťažil zo spolupráce s Čachom a upravil na 3:0. Hostia sa však nevzdali. Po vylúčení Valenta mal v oslabení sľubnú príležitosť Nauš, nevyužil ju a následne Kuru zužitkoval Džuganovu prihrávku - 3:1. Uplynulo iba 45 sekúnd a Spišiaci znížili na rozdiel jediného gólu. Vartovník využil priestor po vlastnej strele a na druhý pokus dostal puk za Bespalova - 3:2. Bol to však posledný gól Spišiakov v sezóne 2021/2022. Hostia v závere riskovali, snažili sa o kombinačné aj individuálne akcie, ale bez gólového efektu. Vyskúšali aj power play, počas ktorej Sýkora neskóroval do prázdnej bránky.